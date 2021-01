MásMóvil sufre una caída del servicio de internet en casa que afecta a todas sus marcas

MasMóvil ha sufrido una caída en el servicio de internet en casa que parece que está relacionado con un problema en el servidor y que afecta a todas las marcas del grupo, entre ellas la propia MásMóvil, Pepephone y Yoigo, según han informado a EFE fuentes de la compañía.

De momento, no han precisado el número de clientes afectados por este problema, que comenzó hacia las 11.30 horas y que afecta tanto a internet como a llamadas a fijos, según las fuentes.

Desde la cuenta de Pepephone en Twitter se ha alertado este martes de que había un problema generalizado en el servicio de internet en casa, que parece que está relacionado con el servidor DNS, el sistema que traduce la IP (la dirección numérica de la máquina) y convertirlas en direcciones web.

La avalancha de llamadas ha provocado que el Centro de Atención al Cliente de MásMóvil se haya visto desbordado, según afirman desde la misma cuenta, que aseguran que están trabajando para que funcione cuanto antes.

Desde MásMóvil, han dicho que no se trata de un fallo generalizado, puesto que afecta a unos clientes y a otros no, aunque no han dado por el momento más detalles al respecto.