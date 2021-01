Aragón convoca el premio IDEA para las iniciativas empresariales más innovadoras

El Departamento de Industria, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ha convocado la 28 edición del concurso IDEA con el que trata de identificar y reconocer las mejores iniciativas aragonesas de emprendimiento innovador y de base tecnológica y visibilizar y trasladar modelos de éxito a la sociedad. Las candidaturas, que pueden optar por una de las dos categorías: proyecto y empresa, se pueden presentar hasta el día 28 de febrero.

El premio para el ganador de cada categoría será la participación con todos los gastos pagados en el Workshop Internacional "Frontiers of Innovation and Entrepreneurship" organizado por la Fundación Rafael del Pino, con la colaboración del MIT Sloan School of Management en Massachusetts (EE. UU.), al que acuden anualmente principales figuras del ecosistema universitario, empresarial y emprendedor español e internacional.

La participación en este evento supone conocer de primera mano la organización de diferentes agendas comerciales con potenciales clientes, proveedores, inversores y agentes del sector, además de una dotación económica adicional de 3.000 euros.

El concurso también pretende fomentar el desarrollo y la consolidación de nuevos proyectos empresariales que favorezcan el progreso de la Comunidad, difundiendo en la sociedad aragonesa la cultura emprendedora, el talento, la innovación y la transferencia de conocimiento. Las investigaciones y las experiencias recientes han demostrado que el crecimiento de la productividad se vincula, en gran medida, a la innovación y el espíritu emprendedor.

La innovación crea riqueza a través de las sinergias que produce la combinación de los factores de producción; por otro lado, el espíritu emprendedor implica que existen actores económicos que precisan organización y financiación, y nuevos productos y procesos para llegar al mercado.

El Concurso IDEA es una muestra de esta simbiosis entre innovación y emprendimiento con claros ejemplos, a través de sus 27 ediciones, de empresas innovadoras de gran crecimiento, con alta generación de valor añadido y promotoras de empleos altamente cualificados. Hasta la fecha han participado en el concurso cerca de 1300 candidaturas promovidas por 2.808 emprendedores y que han creado casi 5000 empleos.

De los 207 proyectos reconocidos, 45 han obtenido el máximo galardón en alguna categoría lo que implicó la creación de forma inmediata de 39 nuevas empresas innovadoras, el 86 % de las iniciativas premiadas.

Con respecto a los sectores de los proyectos empresariales o empresas participantes, destacan telecomunicaciones, farmacia, medicina, veterinaria, biotecnología, energías renovables, automoción, electrónica, informática, videojuegos, robótica, nuevos materiales, metrología o deporte.