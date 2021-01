Escrivá zanja la polémica de las pensiones: la ampliación del periodo de cálculo a 35 años "no ha existido ni va a existir"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años es una medida que "ni ha existido ni va a existir".

Escrivá, en declaraciones a Onda Cero, ha expresado su malestar, decepción y desconcierto porque, según ha afirmado, "se ha creado una narrativa artificial" en torno a este tema "a partir de una realidad que no existe".

"El periodo de cálculo no es ni de lejos el elemento central de lo que estamos discutiendo", ha insistido Escrivá, que ha señalado que no puede estar saliendo a "desmentir" todas las cosas que se dicen en relación a los trabajos que realiza o está realizando su Departamento.

"Yo no puedo estar saltando a cantidad de cosas, a éstas y muchas otras. No voy a estar reactivo sobre lo que yo elaboro y construyo (...) No voy a estar en el juego de que me marquen la agenda desde fuera", ha subrayado Escrivá.

"¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en medio de algunos cálculos intermedios, donde salen cosas, alguien los ha cogido y ha creado de eso una narrativa para poder establecer de eso una narrativa de confrontación", ha opinado.

"SE ESTÁ DESVIANDO LA ATENCIÓN"

A su juicio, se está "desviando la atención" con un tema "que no ha existido y que no va a existir" y ha apuntado que se pueden hacer dos interpretaciones sobre el debate que se ha generado en torno a la ampliación del periodo de cálculo a 35 años: una "benévola", relacionada con la publicación de "algunos números", y otra "malévola": "la creación de una narrativa para dar una sensación de confrontación".

Preguntado por si con estas declaraciones estaba haciendo un reproche a los medios de comunicación o miembros del Gobierno, el ministro no ha querido entrar en eso. "No lo sé. No le puedo decir. No tengo los elementos como para tener un criterio fuerte y no me siento en la capacidad para opinar", ha respondido.

LAS DECLARACIONES DE IGLESIAS

En todo caso, y en relación a las afirmaciones en La Sexta del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de que se estaban siguiendo "instrucciones" con una medida como la ampliación del periodo de cálculo a 35 años y que ésta no llegaría al Parlamento, Escrivá ha querido dejar claro que estas cosas no son la realidad que él vive en el seno del Gobierno.

"No es la realidad que yo vivo, en éste y en otros temas, como el Ingreso Mínimo Vital. Hay como un patrón. No es la primera vez que oímos cosas que luego no se compadecen con lo que luego se legisla. Igual soy un ingenuo y me pierdo un poco en todo esto", ha afirmado el ministro, que ha añadido que el mismo día en que Iglesias dijo eso él dio una entrevista a El Periódico de Cataluña en la que negaba lo de la ampliación del periodo de cálculo.

"El domingo, en El Periódico de Cataluña, viene una entrevista sobre todo esto y lo explico (...) Tengo menos repercusión (que Iglesias) o lo que sea o piensan que a lo mejor el ministro responsable de lo que habla no tiene el peso que tiene que tener. Verdaderamente es un poco decepcionante", ha afirmado.

En cualquier caso, preguntado por si le parecería buena idea ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, el ministro ha señalado que hay que hacer números, porque lo que mandata el Pacto de Toledo es aumentar la contributividad del sistema, la suficiencia y al mismo tiempo analizar determinados perfiles de personas con carreras laborales muy distintas a las del pasado, donde los salarios ya no son los más altos al final de la vida laboral porque abandonan antes el mercado laboral. "Son ajustes paramétricos que habrá que estudiar, pero es que todavía no hemos hecho todos los cálculos", ha indicado.

No obstante, ha insistido en que el periodo de cálculo "no es ni de lejos el elemento central" y que lo que se está discutiendo con los agentes sociales es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, llevar la edad jubilación efectiva hacia la edad legal y que los autónomos coticen por ingresos reales.

"Hay toda una serie de elementos centrales y después hay unas recomendaciones que nos piden cosas que están entrelazadas, como aumentar la contributividad del sistema y que estudiemos determinadas carreras laborales. Todo eso hace que tengamos que hacer muchos cálculos y estudios a nivel de microdato y en eso estamos. Y esa es la parte más dificil de precisar. Esto es lo que hay, lo que está en el Pacto de Toledo y lo que hemos mandado a Bruselas", ha subrayado.

El ministro ha insistido en que el Gobierno "todavía no sabe lo que va a hacer" para responder a esas recomendaciones de mejora de la contributividad, equidad, suficiencia y analizar todas estas nuevas carreras laborales.

"Lo que va a Bruselas, que es lo que estamos trabajando con los agentes sociales es que tenemos que estudiar las historias laborales de mucha gente, ver exactamente sus periodos de cómputo hasta dónde se alargan o no se alargan para ver qué pasa con sus lagunas, con sus últimos años. El marco laboral ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay que hacer un análisis que no existe, que no se ha hecho", ha precisado.

GARANTIZAR EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES

Escrivá ha subrayado además que el poder adquisitivo de las pensiones tiene que estar garantizado porque eso "da certidumbre" y que el "punto de partida" en España es "muy manejable", pues su gasto en pensiones ronda el 12% del PIB, frente al 17% de Italia o el 16,5% de Francia.

Así, ha indicado que lo primero que debe hacerse es "reconstruir" el concepto de que el poder adquisitivo de un pensionista no se puede recortar una vez entra en el sistema, porque ya no tiene capacidad de actuación. En este sentido, ha criticado la reforma de 2013, una reforma que ha calificado de "desquiciada" porque implicaba recortes en las pensiones de hasta el 30% sin haber necesidad.

Junto a la garantía del poder adquisitivo, el ministro ha defendido que deben realizarse ajustes paramétricos para que la edad efectiva de jubilación se ajuste a la edad legal. Para ello se puede desincentivar la jubilación anticipada, eliminar la posibilidad de jubilación obligatoria en los convenios o generar un sistema "sugestivo" de jubilación demorada, ha explicado.

"Estos son los temas importantes y luego hay cosas más difusas que hemos dejado para un segundo momento porque requiere muchos cálculos", ha zanjado.