Meryl Streep y la pasarela de Monzón

Comunicación. Empresas de todo tipo de sectores de actividad han cambiado en los últimos años la forma en que difunden sus mensajes al gran público, entre otras razones porque deben considerar la capacidad de influencia que tienen las redes sociales. Especialmente sensibles a este nuevo escenario son las que producen o distribuyen bienes de gran consumo, así como las que ofrecen servicios de cualquier tipo, pero incluso aquellas que no están en esas situaciones han tenido que definir políticas al respecto. Adelte, compañía catalana que diseña, fabrica (en Monzón) e instala pasarelas para puertos y aeropuertos tiene cuentas en Twitter, Facebook y Linkedin para difundir contenidos que tienen que ver con su actividad. Ahí publica mensajes y fotos que no incluiría en una nota de prensa, curiosidades o guiños que no chirrían pese a su singularidad. En días pasados, por ejemplo, la compañía de Josep María Bartomeu colgaba en la red fotos de famosas actrices de Hollywood en una de esas pasarelas que fabrica en su planta montisonense. «¿Han visto a Meryl Streep, Diane Wiest y Candice Bergen subirse al Queen Mary 2?», rezaba el texto. «Si no lo han hecho, vean la película de HBO ‘Déjales hablar’. Verás a estas estrellas caminar en una de nuestras pasarelas ubicadas en la terminal de cruceros en Brooklyn, en Nueva York», añadía.

TEAM. La firma catalana de Bartomeu inauguró su factoría ubicada en el polígono La Armentera de Monzón en febrero de 2005, con la presencia del entonces (y actual) consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, hoy vicepresidente en la DGA. En esas fechas la empresa se llamaba TEAM (Tecnología Europea Aplicada al Movimiento), marca que aparece en la pasarela por la que discurren las actrices de ‘Déjales hablar’, una infraestructura que fue instalada en Nueva York hace más de una década, según fuentes de Adelte. Mucho ha llovido desde entonces, y en todos estos años de la fábrica aragonesa han salido equipamientos para puertos ubicados en los cinco continentes. Con sede social en Barcelona, donde tiene sus servicios centrales y diseña las pasarelas, además de una instalación en el puerto de la ciudad donde realiza premontajes, Adelte se ha convertido en la compañía líder en el mundo en las pasarelas para puertos, con una cuota de mercado superior al 80%. En los ‘fingers’ para aeropuertos su participación es menor, de un 10%, según indican desde la empresa.

Actividad. En Monzón se han producido recientemente o se están ultimando, entre otras, pasarelas para los puertos británicos de Southampton y Liverpool, Kobe (Japón), Quebec (Canadá), Boston y Puerto Cañaveral (Estados Unidos), Calais (Francia) o Puerto Montt (Chile), así como para los aeropuertos de Ginebra y Bruselas. Para 2000 hay nuevos pedidos en marcha para Miami, Brisbane (Australia) o Casablanca (Marruecos). La planta aragonesa, ampliada no hace tanto tiempo, emplea a unas 60 personas de modo directo, pero genera también muchos trabajos indirectos. Adelte tiene en Barcelona una plantilla de 170 trabajadores. El grupo factura unos 70 millones de euros al año.