Javier Rodríguez Zapatero: "En España hay que dar internet de un giga gratis para todos"

Javier Rodríguez Zapatero (Córdoba, 1969) es economista, ha sido director general de Google España, Portugal y Oriente Medio entre 2008 y 2016 y previamente desempeñó varios cargos ejecutivos en Yahoo! Es uno de los fundadores de la escuela de negocios ISDI Digital Talent, cuyo objetivo es potenciar un cambio de modelo económico.

Perdone que empiece por algo anecdótico como sus apellidos. ¿Le habrán preguntado más de una vez si es hermano del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero?

Sí, pero no tengo nada que ver, somos de otra rama de Zapateros. Los míos, de hecho, vienen de Zaragoza. Mis bisabuelos eran de Zaragoza y se fueron por trabajo a Córdoba.

¿Cómo llegó al mundo de internet y a Google?

Empecé en multinacionales de gran consumo y ahí me formé empresarialmente, me contrataron nada más acabar mi carrera y fui a Málaga, Sevilla y luego a Madrid. En 1998 había pocas personas que se conectasen a internet y a mi ya me interesaba mucho. En el año 2000 me ofrecieron ser responsable de marketing en Yahoo! y llegué a ser el máximo responsable europeo. Me harté de viajar por el mundo y volví a España con Google. A la vez fundé ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet), con el permiso de Google.

Habiendo trabajado en el buscador, ¿está a favor de la llamada ‘tasa Google’ para las grandes tecnológicas?

El modelo impositivo que hay en este momento, en general, para las grandes multinacionales, deja mucho que desear a nivel mundial porque no hay consenso, no solo en las tecnológicas. Hay que dar soluciones y no las estamos dando. La tasa es un intento de solucionar un problema global con una tasa local. Es un error. Las compañías pueden elegir dónde ubicarse y si tienen fuego no amigo pueden ir a otro sitio.

Acaba de publicar su primer libro, ‘Por una España Digital’, en Editorial Deusto, una hoja de ruta para que Estado y empresas den el salto a la economía digital. ¿No se ha dado ya con la pandemia de covid?

Cuando lanzamos la escuela ISDI en 2009 no había ninguna. Era la respuesta a un problema de entonces y de ahora. Las personas no entendían esto, cómo traducir la tecnología en el mundo económico. Lanzamos un master y ahora el ecosistema ha ido creciendo con aceleradoras y acuerdos con las tecnológicas. Ahora se ha dado un salto en la capacidad de comprensión y aceptación de que la transformación digital es un hecho. Desde el punto de vista de que muchos están viendo que los deberes de los cinco o seis años los van a tener que hacer en cinco meses. A muchos se les ha puesto entre la espada y la pared, pero queda mucho camino.

En su libro analiza lo atrasadas que están las administraciones y plantea la «transformación digital o muerte de la empresa». Algún sector habrá que no tenga que digitalizarse...

Yo me muestro crítico constructivo y optimista. Hago un diagnóstico y propongo soluciones, obvias, pero que hay que poner una detrás de otra. El problema no está en las empresas y los políticos sino en la propia sociedad que no entiende. La realidad de ese diagnóstico es que España está muy mal en formación y talento. No está tan mal en conectividad y en tecnología, pero tenemos ferraris y no tenemos nadie que sepa conducir, tanto en la gran empresa como en la pyme, aunque en esta tenemos un problema brutal en la base. La enseñanza pública no se está preparando y yo diría que tampoco la privada.

Hay quien después de la pandemia considera internet un servicio básico como la luz o el agua. Usted va más allá al decir que es un derecho. ¿Y también gratis?

Yo llegaría hasta el máximo. En España hemos construido carreteras pero ahora necesitamos autopistas potentes que den cabida a todas las tecnologías y por eso digo que hay que dar internet de un giga gratis para todos. Este mundo te permite innovar y crear desde cualquier sitio de España. Ahora estamos hablando de fondos europeos, destinemos la mayor parte a invertir. Un internet gratis es caro, pero igual que hemos financiado el AVE y las carreteras. La diferencia es que esas se ven y las autopistas de internet, no.