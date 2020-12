Trabajo rechaza una congelación del salario mínimo y apunta a una subida en 2021

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que no se entendería una congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 y ha avanzado que la próxima semana se abordará el tema con los agentes sociales.

"No es compartido ni sería entendido por qué revalorizamos las pensiones y por qué revalorizamos los salarios de empleados públicos al 0,9 % e, insisto, por qué dejamos a los asalariados que más lo necesitan con una pérdida de poder adquisitivo", ha defendido Díaz en declaraciones en TVE

"No voy a dar la cantidad porque me debo a la mesa de diálogo social, como todo lo discutiremos y ojalá tengamos un acuerdo en esa mesa", ha añadido Díaz.

El Ministerio de Trabajo se reunirá el próximo martes con patronal y sindicatos para abordar la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora está en 950 euros mensuales.

Se trata de una reunión de la mesa técnica donde se escucharán los planteamientos de los agentes sociales, según señalan fuentes de Trabajo.

Desde CC. OO. ya han avanzado que "no va aceptar la congelación" del SMI y han recordado el compromiso del Gobierno de elevarlo a la largo de la legislatura hasta el 60 % del salario medio, unos 1.100 euros.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya ha abogado por subir el SMI "alrededor de los 1.000 euros" en 2021, lo que supondría un incremento en torno al 5 %.

Por el contrario, la CEOE ha apuntado que el momento actual no es "el más idóneo" para una subida del SMI.

Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Desde 1982 el Consejo de Ministros suele fijar el SMI para el ejercicio siguiente en su última reunión del año.