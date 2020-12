Oposiciones a Correos: temario, examen y consejos para memorizar

Correos publicó la semana pasada la convocatoria de 3.381 plazas de personal laboral para reparto, clasificación y atención al cliente en toda España, de las que 137 corresponden a Aragón. Hay 113 vacantes en Zaragoza, 17 en Huesca y 7 en Teruel. El plazo para inscribirse finaliza este miércoles, 2 de diciembre, a las 23.59. Los candidatos solo pueden presentar la solicitud por internet (www.correos.com).

Se trata de una de las convocatorias de empleo que suelen estar más concurridas ya que solo es necesario tener la ESO o el Graduado Escolar. La anterior oferta de empleo, cuyo examen se celebró en enero de este año, reunió a 150.000 personas en toda España para 4.000 puestos. En Aragón se presentaron unas 4.000 personas para un centenar de vacantes.

El sueldo de estos profesionales de Correos oscila entre 16.700 euros y 18.000 euros brutos anuales, a los que habría que añadir otras variables como la nocturnidad, indican desde Master D.

Examen sin legislación ni penalizaciones

Las academias de oposiciones empiezan a hacer cálculos sobre cuándo podría salir la fecha de examen, que todavía no se ha fijado, para perfilar los planes de estudio con los aspirantes. Algunos serán nuevos aunque muchos de ellos se habrán presentado en otras ocasiones o llevan ya tiempo preparándose, siguiendo el consejo desde los centros. "Es una oposición importantísima", afirma Belén Casal, preparadora del centro de estudios Master D.

Entre las ventajas de este examen destaca que "son 12 temas, que son asequibles" y entre ellos "no hay legislación", que suele ser la parte que más asusta a los opositores. "Hay algunos temas del marco legal de Correos, ya que es el operador oficial, pero no vamos a estudiar una ley como tal", explica Casal, como ocurre en otros procesos para puestos en la Administración en los que se incluye la Constitución o alguna otra norma.

Otra característica a favor del opositor es que los fallos no quitan puntos, por lo que desde la academia aconsejan arriesgary no dejar ninguna pregunta sin contestar. "Prácticamente en todas las oposiciones se descuenta lo que está mal contestado", afirma. Se tratan de un examen tipo test de 100 preguntas con cuatro opciones de respuesta, en la que solo una es válida y los errores no puntúan negativamente, según apuntan las bases de la convocatoria. Tendrán que responderse en 110 minutos. Los aspirantes se encontrarán con 90 preguntas sobre el temario y 10 preguntas psicotécnicas. Se celebrará en modalidad presencial y tendrá carácter eliminatorio.

El mismo temario para varios puestos

En las pruebas se ofertan dos tipos de puestos, agente de clasificación y reparto (cartero) y atención al cliente. "Con el mismo temario puedes preparar los dos, aunque es una instancia por cada puesto", explica. Hay que rellenarlas en la web con los datos personales y su precio es de 11,65 euros por inscripción. Conforme a lo previsto en la convocatoria publicada por Correos en su página web, el examen se basa en los siguientes temas:

1. Productos y servicios postales (ordinarios y registrados).

2. Valores añadidos y servicios adicionales.

3. Paquetería y e-commerce. Soluciones digitales. Diversificación. Correos Market.

4. Oficinas de Correos: Productos y servicios. Envío de dinero.

5. Procesos de admisión. Información Aduanera.

6. Procesos de tratamiento y transporte.

7. Procesos de entrega.

8. Herramientas corporativas (IRIS, SGIE, PDAs y otras). Aplicaciones móviles.

9. Correos: marco legal, organización y estrategia. Organismos Reguladores.

10. El cliente: atención y calidad. Protocolos de venta y atención al cliente.

11. Igualdad y violencia de género. Seguridad de la información. Protección de Datos (RGPD). Prevención de blanqueo de capitales. Compromiso ético y transparencia. RSC y Sostenibilidad.

12. Conocimientos de digitalización. Negocios digitales. Navegación e identidad digital.

Tener titulación, puntúa

"Hay un cambio importante este año porque se valora toda la formación oficial e idiomas", apunta la preparadora. Según la convocatoria de Correos, el valor máximo en las pruebas son 37 puntos. Puntúa haber trabajado en Correos con un máximo de 6,5 puntos; haber sido contratado en cada uno de esos puestos (8,5 puntos según la duración); pertenecer a bolsas de empleo (de 2,5 a 9 puntos); haber hecho cursos específicos (hasta 6 puntos); tener un título universitario (6 puntos), formación profesional o bachiller (4 puntos) y en inglés se valora contar con el nivel A2 para carteros y el B1 para atención al cliente (6 puntos).

Desde Master D calculan que el examen puede llegar "como pronto, en el primer trimestre de 2021". A la hora de organizar las pruebas en una situación de pandemia como la actual de covid será necesario que mejoren los datos sanitarios, por ello, podría retrasarse el examen "hasta junio", calcula, lo que daría más margen para quienes la preparen por primera vez.

Algunos consejos para preparar el examen

1 Hacer fichas de cada producto Desde Master D aconsejan a los opositores que preparen una ficha técnica para cada producto de Correos. El centro de estudios plantea elaborar un esquema para cada producto, con todas sus características específicas y pequeñas fichas con las generales. A partir de ahí, propone elaborar fichas con semejanzas entre productos y un esquema general.

2 Descansar cada 50 minutos A la hora de organizar el tiempo que se disponga para estudiar recomienda dedicar 50 minutos a memorizar el temario y luego descansar 10 minutos. Y vuelta a empezar. Aconseja intercalar el estudio de temas de Correos con la realización de test psicotécnicos, que serán 10 de las 100 preguntas del examen, a los que plantea dedicarles 30 minutos. Además, proponen que se dedique un día a la semana a repasar lo que se ha estudiado hasta entonces para evitar que se vaya olvidando materia.

3 Estudiar los temas en orden A la hora de enfrentarse al estudio de la oposición de Correos, recomiendan "no alterar el orden de los temas a la hora de estudiar", ya que el temario sigue un orden lógico, primero con los productos del operador postal y luego con los procesos.

El día del examen forma parte también de la preparación de la oposición. En enero, el examen de carteros fue a las 9.00 y el de atención al cliente a las 13.00, recuerda la preparadora. Casal aconseja acudir a la prueba como práctica para "vivir ese momento" y poder afrontar con más calma el examen si hay que repetir. Ante el duro camino que espera al opositor señala que "hay que centrarse en una oposición y no abandonar".

