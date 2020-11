Saica invertirá 2.000 millones hasta 2025 en proyectos de eficiencia y crecimiento

El grupo familiar aragonés Saica, uno de los grandes líderes europeos en la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado, invertirá 2.000 millones de euros en el periodo 2021-2025, según refleja el plan estratégico de la compañía para estos años aprobado ya por su Consejo de Administración y que será comunicado en enero a toda la organización. Según explicaron a este diario Pedro Gascón y Enrique de Yraolagoitia, director general saliente y entrante de la multinacional (el relevo será efectivo el próximo 1 de enero), el objetivo del plan tiene como bases fundamentales «poner al cliente en el centro, ser más eficientes y seguir creciendo».

«Vamos a dar una vuelta de tuerca a la eficiencia», apuntó Gascón, que precisó que el 40% de los 2.000 millones de euros que serán desembolsados irá destinado a conseguir que las fábricas de Saica sean más productivas para que compitan mejor en los mercados, «con un salto cuantitativo y cualitativo» en todas sus acciones de producción. En este capítulo entran todo tipo de operaciones orquestadas para afianzar los objetivos de descarbonización, de reducción de CO2 y de una mayor apuesta por la economía circular, señaló por su parte De Yraolagoitia.

En cuanto al crecimiento, los dos directivos reseñan el empeño de Saica que ha marcado su evolución desde hace ya unos años. El grupo trabaja tanto en el crecimiento orgánico como en aquel que se lleva a cabo a través de adquisiciones, como ha demostrado también Ramón Alejandro Balet desde que asumió la presidencia de la compañía en 2010, siguiendo la estela de sus antecesores tras materializarse el relevo generacional. «Con la caña de pescar siempre preparada» por si surgen oportunidades interesantes de posibles compras.

Saica tiene presencia industrial directa en España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo y Holanda y vende en esos países y en otros muchos más. Su producción anual de papel para el cartón que luego se utiliza para las cajas que contienen todo tipo de productos es de 3,2 millones de toneladas. El grupo emplea a más de 10.000 personas, 2.000 más que en 2013, año en el que Pedro Gascón asumió la dirección general, y en estos siete años la facturación total de la compañía se ha incrementado notablemente, pasando de los 2.000 millones de euros de 2013 a los 3.832 millones registrados al cierre de 2019.

La última adquisición destacada del grupo fue la de la compañía francesa Emin Leydier, que tenía ocho plantas, una plantilla de 1.029 trabajadores y en 2017 registró un volumen de ventas de 378,4 millones de euros. La operación se cerró en 2018 y desde entonces el paso estratégico más importante que ha dado la compañía aragonesa es el de entrar en Estados Unidos, un objetivo largamente perseguido y que por fin podrá materializarse.

El pasado mes de julio, Saica anunció una inversión de 61 millones de euros para la construcción de una fábrica de cartón ondulado cerca de Hamilton (Ohio). Las obras han comenzado ya (como director del proyecto se ha desplazado ahí como expatriado Gonzalo Aragüés) y se prevé que la factoría pueda arrancar su actividad en el último trimestre de 2021.

Según indicó a este periódico Ramón Alejandro tras anunciarse el desembarco en EE. UU., Saica tiene «algo distinto que ofrecer» en ese país. «Podemos proporcionar unas cajas que hoy en día no se producen ahí;básicamente son cajas utilizando gramajes ligeros que vendemos por prestaciones». Alejandro fue más allá al insistir en que su objetivo es «ir al mercado americano y preguntar: ¿qué es lo que quiere usted, para qué necesita usted una caja?, entonces déjeme que yo le diseñe una caja que cumpla las características técnicas y físicas que usted precisa».

«En Estados Unidos tenemos una ventaja competitiva», ahonda en la misma idea Pedro Gascón, quien sin embargo reconoce que ese mercado es muy competitivo por la concentración de actores en el sector. «Nuestro modelo es aplicable ahí», insiste De Yraolagoitia al destacar la experiencia de Saica en productos de embalaje y la fabricación de cajas con gramajes más ligeros y sostenibles.

Otro reto pendiente del grupo aragonés al que se enfrentará en los próximos años es instalarse en Centroeuropa, en particular Alemania, el mercado de mayor tamaño del Viejo Continente. La mayor aproximación de Saica en este capítulo es la ‘joint venture’ que tiene con la compañía germana Thimm en la compañía polaca de fabricación de embalajes de cartón Tektura Opakowania Paper (TOP). La empresa zaragozana se hizo en 2011 con un 49% de esa firma mientras que el otro 51% está en manos germanas.

El plan estratégico de Saica fue aprobado en julio pasado y para su elaboración no ha influido mucho la pandemia del coronavirus. La actividad del grupo ha sido considerada esencial, ya que las cajas que producen son indispensables para todo tipo de mercancías. Los alimentos que van a los supermercados, sin ir más lejos, van en cajas que tienen que ser fabricadas. «Los planes no han cambiado, la economía no se ha destruido, esto ha sido un paréntesis», apunta Pedro Gascón.

Los logros del equipo y una espinita clavada

Pedro Gascón apura sus últimas semanas como director general de Saica, puesto que ha ejercido desde abril de 2013, mientras prepara la entrada de su sucesor, Enrique de Yraolagoitia, efectiva desde el 1 de enero. En estos años, el grupo aragonés ha funcionado con dos planes estratégicos, el de 2010-2015 y el de 2015-2020. «Yo driría que hemos tenido buenos resultados, aunque a mi me gusta hablar más de lo conseguido por los equipos, crecimos más de lo previsto», declara el directivo saliente al hacer balance de su gestión. Desde el 1 de enero hará mutis por el foro, aunque seguirá vinculado a Saica como asesor de la Comisión Ejecutiva.

Gascón admite que se va con la espinita clavada de no haber conseguido en estos años que Saica entrara en dos mercados, EE. UU. y Alemania, pese a haberlo intentado con insistencia. En realidad, se puede decir que en el primer caso puede dar ese reto como superado, ya que el grupo aragonés ha empezado a construir una fábrica de cartón ondulado en Ohio. En el segundo, deja la tarea a su sucesor, si bien la presencia parcial de Saica en Polonia es un paso.