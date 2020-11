Un zaragozano gana después de morir un pleito por una tarjeta 'revolving'

Un cliente zaragozano ha conseguido vencer, tristemente, después de fallecido, a la entidad que le colocó una tarjeta de crédito con intereses propios de la usura. En su testamento recogió la falta de información sobre al deuda que iba generado la tarjeta del tipo 'revolving' y tras su muerte, su viuda siguió litigando. Ahora, el Juzgado de 1ª Instancia número 19 de Madrid ha declarado nulo el contrato suscrito en 2002 con Wizink (entonces Barclays Bank) por una tarjeta Barclaycard Plus. La esposa del afectado ha recuperado 17.000 euros, además de no tener que devolver los 4.000 euros que le reclamaba la entidad financiera, han detallado desde el despacho.

Interés del 23,90 al 29,20%

En la demanda se solicitaba que "se declare que la cláusula que fija el interés y comisiones no superan el control de transparencia por lo que no deben tenerse por puestas". En la sentencia se recoge que interés anual que pagaba el cliente era "un TAE del 23,90% que llega a ascender hasta un 29,20%". Los intereses remuneratorios pueden ser declarados "usurarios", propios de la usura, y, por tanto, nulos, según se recuerda en la demanda.

En su testamento, el cliente señaló que "los intereses remuneratorios se establecen en un pequeño apartado del contrato y en el Anexo de las nuevas condiciones que la prestamista comenzó a aplicar en el 2018", según ha informado Javier Moyano, desde el despacho Reclama por mí, especializado en reclamaciones por tarjetas 'revolving' y microcréditos. "El afectado recurrió al despacho después de ver cómo la deuda de su tarjeta no desaparecía por mucho tiempo que pasara y cuotas que pagara", ha explicado.

En marzo de 2019 la viuda presentó demanda contra la entidad. La audiencia previa tuvo lugar el 20 de febrero de 2020, no siendo posible alcanzar una solución amistosa.

Tampoco, según su testamento, "se le ofreció información para comprobar otras ofertas similares o más adecuadas, por lo que no puedo evaluar si era o no conveniente". El afectado declaró que, al contratar la línea de crédito, no se le explicó "que se trata de una línea que conlleva la posibilidad de hacer disposiciones a lo largo de la duración del contrato lo que supondrá la continua alteración de plazos, cuotas y tipos de interés".

La sentencia condena a la parte demandada a "restituir al actor cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito excedan a la cantidad dispuesta, condenando a la parte demandada al pago de las costas". De ahí que el juez condene a Wizink a eliminar la deuda de 4.024,58 euros que reclamaba al fallecido. La familia recibirá, en concepto de intereses y comisiones, un total de 17.229,59 euros, al ser el interés del contrato "notablemente superior y desproporcionado con las causas del caso que se exponen".

Desde el despacho creen que "se está incrementando el número de afectados, los que consultan si pueden reclamar, sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de marzo sobre tarjetas 'revolving'", explica Moyano. En ella se reconocieron como "abusivos" los intereses de estos productos. "Se dan cuenta de que tienen ese mismo producto y deciden investigar si pueden reclamar. Hay casos que llevan años pagando", afirma, como el citado. En la actual época de pandemia, ante la mayor necesidad de tener dinero a crédito de las familias, afirma que "hay que tener cuidado porque hay que leer siempre las condiciones y la TAE".

