La innovación tiene premio

Reconocimientos. Youth Business International (YBI), una red de organizaciones no gubernamentales que en su día impulsó el príncipe Carlos de Inglaterra para promocionar el emprendimiento y que ya está presente en más de 50 países, celebró días atrás su congreso anual, que tuvo cierto protagonismo zaragozano. Ana Hernández, socia de AV Asesores que coordina este programa en Aragón, se alzó con uno de los premios que se entregaban, el Innovation Award 2020. Eran tantas las candidaturas presentadas en esta categoría que el jurado decidió premiar a tres, una de Irlanda, otra de Israel y la de España, un trabajo realizado por Hernández en pleno confinamiento desde su casa. #MiPlanPostCovi19 es una suerte de programa creado «para acompañar a personas y empresas en este periodo tan duro en el que nos encontramos, con un autodiagnóstico de su situación y el desarrollo de un plan de acción para la nueva etapa». Se trata de enfrentarse de la mejor manera posible a un escenario VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo, por sus siglas en inglés) diseñando un plan de acción al que esta profesional zaragozana colaboraba con vídeos difundidos en su blog y sus redes sociales con consejos y la propuestas de ejercicios útiles para prepararse para el mundo post-pandemia. «Un Canvas Personal para ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva realidad», resume la autora. El jurado destacó del plan que se trata de «una visual y ágil herramienta para el autodiagnóstico» y señala que «la clave para desarrollar un negocio es la persona detrás de la idea» y el valor de ayudar a los emprendedores a adaptar sus proyectos a tiempos covid con estrategias adecuadas u un buen plan de acción.

Emprendedor del año. El premio más importantes de los concedidos por YBI (había tres categorías) fue a parar a la India. Amruta Mangale fue reconocida como la Joven Emprendedora del año con su empresa Hindavi Solution Private Ltd, un supermercado virtual para suministros industriales. Su candidatura se impuso a la de Gregory Kimani, de Kenia, y a la de Carolina Sebastián, de España, una zaragozana fue hace seis años creó su empresa Pop Up English basada en el reto y la gamificación. Sebastián cuenta con una metodología propia para enseñar la lengua de Shakesperare en la que tiene mucho peso la diversión. «Creo en la experiencia de disfrutar del inglés, en disfrutar del camino», dijo hace unos meses a este diario tras señalar que en sus procesos hay mucho de retos, ‘challenges’. De hecho, al utilizar sus propios recursos y materiales, Carolina Sebastián publicó el pasado mes de abril su primer libro: ‘What is Your Challenge. Special B2 First’.

IDIA y la minería. El clúster de innovación aragonés IDIA, que pilota Antonio Novo, sigue en la brecha y multiplica sus esfuerzos en tiempos de pandemia. Recientemente se ha hecho con un proyecto europeo de 5 millones de euros para la transformación sostenible y digital de pymes del sector de la minería y de las materias primas. Gracias a esta iniciativa, las pymes podrán optar a cuantías que oscilan hasta los 60.000 euros siempre que sus proyectos estén relacionados con la modernización y digitalización, la sostenibilidad y la economía circular aplicadas a la minería y las materias primas. El proyecto que impulsa IDIA en un consorcio internacional de denomina ‘Mine.The.Gap’ y está financiado por la Unión Europea bajo el programa Horizon 2020. Este programa invierte en proyectos de investigación e innovación para alcanzar los objetivos medioambientales fijados por Europa para los próximos años y contribuir a los objetivos la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. «La finalidad de ‘Mine.The.Gap’ es impulsar a las pequeñas y medianas empresas del sector de la minería y las materias primas en su proceso de transformación sostenible y digital para consolidarse como pilar de la economía local y asegurar su supervivencia y competitividad», apuntan desde IDIA. A través de este clúster y de sus otros diez socios (provenientes de Alemania, Bulgaria, Finlandia, Francia, Polonia, Portugal y España) se asesorará y acompañará a las empresas que puedan participar y acceder a las ayudas.