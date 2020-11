Unas 90 empresas aragonesas, a la caza de 600 millones de euros en fondos europeos covid

Las empresas aragonesas se empiezan a movilizar tras el anuncio de los millonarios programas de ayudas de la Unión Europea (UE) para rescatar la economía de los socios comunitarios, tocada por la crisis que ha traído la pandemia de covid. El Consejo Europeo aprobó en julio un paquete de 1,8 billones de euros dirigido a superar la crisis y transformar la economía. En él se incluye el Plan Europeo de Recuperación (Next Gen-UE) dotado con 750.000 millones, de carácter coyuntural. A España le corresponden 140.000 millones, de los cuales 72.700 millones llegarán en forma de subvenciones, las primeras que ha pedido el Gobierno de Pedro Sánchez, y puede sumar 67.300 en préstamos, todavía sin solicitar.

Una lluvia de millones que no llegará hasta el año que viene. Todavía no se sabe cuál será el procedimiento para solicitar los fondos ni cuándo se podrán comenzar a pedir, pero desde las organizaciones y entidades que asesoran a las empresas aconsejan ser "proactivos" para estar preparados, aunque los primeros fondos podrían no recibirse hasta bien entrado 2021.

"Para que estos fondos puedan llegar a la economía española, primero se tiene que presentar el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en construcción ahora mismo) y, segundo, se tiene que aprobar por Europa", explica Cristian Torras, socio de Financial Advisory y miembro del equipo Coordinador Nacional de Ayudas Europeas de Deloitte, una de las firmas que han creado un servicio específico para asesorar en la captación de fondos.

Explica que el documento 'España Puede' que ha anticipado el Gobierno central, define los cuatro ejes tractores para los proyectos: transición energética, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad". En torno a ellos deberán girar los proyectos que presenten empresas y todo tipo de organizaciones. "Prácticamente cualquier tipo de organización o empresa puede acceder a los fondos si es española, no importa el tamaño ni la forma jurídica, lo importante es el proyecto", destaca.

Gobierno de Aragón y CEOE

El Gobierno de Aragón ha querido impulsar la petición de fondos recogiendo ya proyectos en la comunidad. A través de una comisión interdepartamental se habrían sumado una treintena de iniciativas de empresas, según ha venido informando el presidente aragonés Javier Lambán, que celebró a finales de septiembre una jornada de trabajo con CEOE Aragón.

A ellos se suman los que ha recibido la patronal aragonesa, que cuenta también con una oficina específica para asesorar a las empresas. Lleva recogidas unas 60 propuestas de empresas, proyectos en los que incluyen inversiones para los próximos años. En total, cerca de 90 iniciativas en busca de financiación europea.

"Los sectores que más activos han estado han sido el primario (agroalimentación) con el 25% de los proyectos", explica Jesús Arnau, director general de la patronal. Le sigue el papel, plástico y reciclado con un 18%; la logística, con un 15%; salud, con un 10% y energía, con otro 10%. Afirma que por tamaño de empresa "hay de todo". El total de proyectos suman unos 610 millones de inversión, con una media de 10 millones de euros, aunque reconoce que hay unos muy grandes y otros de mucho menor importe.

Qué áreas pueden recibir ayudas

Los proyectos necesitarán la aprobación final de la Comisión Europea, que ha dado pistas sobre el tipo de iniciativas por las que apuesta. "Ha definido siete ámbitos emblemáticos por su potencial para la creación de empleo y crecimiento y por su aprovechamiento de las ventajas de las transiciones digital y ecológica", explica Torras desde Deloitte. Serían los siguientes:

1. Activación. Apoyo de proyectos para la puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del desarrollo y el uso de las energías renovables.

2. Renovación. Dirigidos a la mejora de la eficiencia energética de los edificios.

3. Carga y repostaje. Fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente.

4. Conexión. Despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G.

5. Modernización. Digitalización de la Administración y los servicios públicos.

6. Ampliación. Aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la nube y desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles.

7. Reciclaje y perfeccionamiento profesionales. Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y formación profesional a todas las edades.

Arnau confía en que en el reparto de fondos, Aragón tenga más posibilidades porque se prime a los territorios despoblados. "Europa está muy desequilibrada a nivel de población y nos tienen que beneficiar", apunta.

A la espera de las convocatorias

Respecto a la documentación a presentar "se verá en las respectivas convocatorias", explica Torras, cuando se vayan detallando las partidas.

Los expertos confiesan que estas ayudas no están dirigidas a empresas en dificultades inminentes, sino a potenciar la transformación del modelo productivo. Pero para que no lleguen demasiado tarde, dadas las expectativas en cuanto a plazos de aprobación y recepción de los fondos, el Gobierno ha planteado el anticipo del 25% en el presupuesto de 2021 "de cara a poder hacer llegar fondos cuanto antes a la economía, si bien ahora mismo Europa estaba hablando de anticipar un máximo del 10%", indica.

"Aragón debe aprovechar al máximo"

El director general de CEOE explica que aunque es "un instrumento de emergencia" las partidas se dirigen a "una recuperación sostenible". Están destinadas a diseñar "la Europa para los próximos años". "No son como los ICO o los ERTE", en el sentido de que se han diseñado para aguantar el empleo durante los peores momentos de la pandemia, sino para "crear la Europa que se quiere para el futuro".

"Tenemos que ser proactivos y sumar empresas de varios sectores de actividad que puedan colaborar", propone Arnau. Reconoce que "estamos en una fase crítica de la economía, con una crisis social y económica, pero tenemos una oportunidad porque estos fondos no se verán en muchos años". Por ello, defiende que "Aragón debe aprovechar el máximo".

Trabajar en proyectos "elegibles"

Desde Deloitte aconsejan a las empresas revisar su porfolio de inversiones "para identificar programas de ayudas que ya estén abiertos, identificar aquellos proyectos que van a ser susceptibles de obtener fondos del Next Gen-UE o incluso estamos identificando inversiones de transformación que no tenían en sus planes y que serán susceptibles de subvenciones". Trabajan también en el diseño de proyectos "que consideramos serán elegibles de cara a estar preparados cuando se abran los programas".

Entre los últimos cambios anunciados por el Gobierno central figura que las comunidades autónomas podrán gestionar más del 50% de los proyectos con financiación europea.

