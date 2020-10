Del cuarto sin ascensor al piso de lujo: La búsqueda de áticos se anima en Zaragoza por la covid

Los áticos han ganado atractivo tras el confinamiento por la pandemia de covid. Quienes buscan ahora vivienda le dan más importancia a que cuente con espacios abiertos, tras la experiencia de pasar por un encierro de varios meses en casa. Una reciente subasta por internet de áticos en Cuarte de Huerva logró adjudicar todos los que salían a la venta, en ese caso con precios más bajos que en el mercado al proceder de un concurso de acreedores.

"Tras el confinamiento ha aumentado claramente la demanda de viviendas con terraza, viviendas a las afueras de Zaragoza (con jardín) y, por supuesto, los áticos", afirma María Llorente, de Alierta Inmuebles y Gestión. Asegura que "siempre ha sido un producto demandado y escaso en la capital porque las terrazas son más amplias y no hay molestias de los vecinos". Desde la inmobiliaria zaragozana reconocen que "son más caros" y lo achaca a que "hay escasez y mucha demanda". Resultan más difíciles de vender los áticos "con terraza en el solado, a la que acceder con unas escaleras", aunque son los menos.

"En cualquier zona"

Pese a ser las viviendas más caras en un edificio asegura que "un ático no siempre se asocia al lujo, puede ubicarse en cualquier zona y en edificios de más o menos calidad". Los compradores "están dispuestos a pagar un precio bastante por encima de mercado, por tener salida a terraza", afirma, y si es en planta, más.

En la inmobiliaria zaragozana cuentan con áticos en varias zonas y con precios tan variados como uno en Ruiseñores de 70 metros cuadrados por 160.000 euros; otro en el Casco Viejo, un duplex de 75 metros en la plaza Santa Cruz por 180.000 euros, y en Gran Vía uno de lujo de 250 metros cuadrados por 600.000 euros.

Pero entre los anuncios de compraventa de viviendas por internet también se pueden ver algunos casos en los que se utiliza la denominación "ático" como gancho porque se encuentran 'minipisos' muy antiguos para reformar que solo reciben este nombre por ser el último piso del edificio, incluso sin terraza ni ascensor.

En general, los municipios con edificios con áticos han recuperado puntos. "En zonas como Cuarte de Huerva ya hemos vendido todos los áticos de la fase 1 que hemos comercializado. Cualquier vivienda allí tiene una buena terraza", afirma Fernando Montón, de grupo Plaza 14, que cuenta en la población del extrarradio zaragozano con una de sus últimas promociones. En esta demanda cree que "puede haber un impulso del covid porque el cliente busca exteriores y zonas menos saturadas, más posibilidades de tener zonas abiertas. Mucha gente ha hecho una reflexión de qué echa de menos en su casa durante el confinamiento", afirma sobre una de las zonas más castigadas por la crisis inmobiliaria de 2008. La promotora es una de las agrupadas en el portal inmobiliario Miaragon.es.

Pisos para la portería

"Los áticos se dan más en promociones de obra nueva porque su atractivo es reciente. En las casas construidas hace 30 años o más no hay áticos", apunta Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Aragón. "Se da la paradoja de que los pisos que se destinaban a portería eran los áticos en muchas casas del centro de las ciudades. Hasta los años 90 el ático no estuvo muy demandado", calcula.

"Es habitual que los pisos de portería, generalmente en las últimas plantas y de tamaño reducido, se vendan en las comunidades porque suelen tener estas terrazas. Es lo que más habitualmente se encuentra en el centro", coincide Llorente.

En la escasez de áticos influye la climatología de Zaragoza con veranos muy calurosos y cierzo

Entre las promociones nuevas "los áticos han estado bastante solicitados, se suelen vender rápido", afirman desde el grupo Plaza 14. La promotora además de tener vendidos los de Cuarte (desde 200.000 euros más IVA), también encontró comprador antes de empezar la obra en otro edificio en Zaragoza, en Cesáreo Alierta, y le quedan libres tres de los cinco áticos de lujo en Torre Zaragoza en las Delicias. "Allí se conjuga más que buscar un ático, una vivienda muy especial, por ejemplo, con salones a doble altura", afirma Montón. Su precio está reservado a un limitado número de compradores privilegiados ya que ronda los 718.000 euros más IVA, más del triple del precio de algunos de los pisos de las torres. El resto de pisos salió a la venta desde 200.000 euros y ahora quedan a partir de 250.000, en ambos casos, más IVA.

"Hay cierta escasez, sobre todo en el centro, por la tipología de edificación en comparación con ciudades como Barcelona, donde por el clima y la tradición de "terrados", se construían más", señala Llorente. Desde el sector coinciden que influye la climatología de Zaragoza con veranos muy calurosos y la inevitable visita del cierzo.

El presidente de los API afirma que "hasta el cambio climático se ha notado porque ahora una terraza se puede utilizar en Zaragoza ocho meses al año, cosa que antes era impensable". A ello se unen los cerramientos para poder darle uso también en invierno.

Poco movimiento en el mercado

Una cosa es el interés y otra que se cierren operaciones. La compraventa de viviendas cayó un 40% en el segundo trimestre en Aragón, afectado de lleno por la paralización de la actividad por el confinamiento, según los últimos datos del último informe presentado por Miaragon.es. Solo se vendieron 1.941 pisos. "Agosto estuvo parado, pero el mercado en septiembre se trabajó bien. Ahora está expectante, porque todas las noticias tanto sanitarias como económicas no son buenas", confiesa Baena sobre el balance de estos meses.

Más optimista es Llorente, que cree que el mercado "está en movimiento" porque "la crisis está afectando de manera desigual a las familias y la gente le está dando cada vez más importancia a la vivienda".

"No podemos decir que hayan bajado los precios o no de forma significativa, pero hay compradores que quieren hacer valer su dinero"

En las nuevas promociones también son más optimistas. "En obra nueva hemos seguido vendiendo", asegura Montón sobre estos meses. Reconoce que desde la crisis inmobiliaria de 2008 han cambiado las reglas y solo se construye lo que se puede vender. "No hay mucha oferta porque de lo que vemos que se está construyendo en la ciudad, el 80% ya está vendido", afirma.

El promotor es consciente de que la evolución dependerá de cómo avance la crisis económica. No afectaría tanto un nuevo confinamiento como la pérdida de confianza del consumidor.

En cuanto a los precios, desde las inmobiliarias no aprecian que se esté produciendo una bajada por la reducción de las operaciones, aunque sí una estabilización. "Todavía estamos en un momento en que el vendedor que no tiene prisa está aguantando el precio y el comprador quiere hacer ofertas de crisis", de ahí a que sea más difícil cerrar operaciones, explica Baena sobre el mercado de vivienda de segunda mano. "No podemos decir que hayan bajado los precios o no de forma significativa, pero hay compradores que quieren hacer valer su dinero", añade.

"No hemos tenido bajada de precios", asegura Montón sobre las promociones nuevas. Y tampoco se habría echado atrás ningún comprador por la crisis.

Llorente espera una bajada de precios pero con diferencias por zonas. Cree que habrá un "ligero descenso" en 2021 en las más demandadas por los jóvenes como Parque Venecia o Cuarte, pero un "ajuste más acusado" en el resto. Todo dependerá de la situación económica y sanitaria. "Esperemos que la pandemia nos abandone, al menos, antes de la próxima primavera", desea desde Alierta Inmuebles.

