Relevo en marcha en AJE Zaragoza

Fin de ciclo. La Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) y una amplia representación de sus socios celebró el pasado jueves una Asamblea General Anual en la que el presidente de la organización, Pedro Lozano, anunció que coincidiendo con un «positivo» ciclo de tres años dejará de ser el presidente. Ya ahí quedó claro que hay una candidata dispuesta a tomarle el relevo, Silvia Plaza, abogada y economista de MSP Abogados. Las elecciones no han sido convocadas de modo oficial, pero horas después del encuentro virtual de AJE, y como corresponde al momento que vivimos, el anuncio de la candidatura ya estaba en las redes sociales. Plaza, especializada en Derecho Mercantil y Societario, lleva ya unos años involucrada de lleno en la organización. Lo hizo desde que Alejandro Calle era el presidente, con Toño Becerril ya fue tesorera y con ‘Peter’ Lozano ha sido secretaria general. En muchos eventos ha sido la representante oficial de esta dinámica asociación. El cofundador de Imascono, por cierto, deja la presidencia de AJE Zaragoza, pero seguirá de momento como presidente de AJE Aragón hasta el año que viene, cuando está previsto el relevo. La previsión, según fuentes de la organización, es que Plaza –de ser elegida, que parece darse por hecho– siga la tónica de trabajo impulsada por Lozano, marcada por una mayor participación en las actividades de sus miembros.

Balance. En la asamblea del jueves, Lozano expuso los resultados de los planes estratégicos desarrollados durante sus casi tres años de legislatura, «centrados principalmente en la consolidación de AJE Zaragoza» con un mayor grado de fidelización de socios y el buen funcionamiento de proyectos como MentorizAJE y el premio Joven Empresario de Aragón. Entre los principales hitos alcanzados, el socio de Héctor Paz en Imascono señaló con especial importancia los referentes a la cuenta de resultados, ya que se ha logrado una sostenibilidad económica debido principalmente a la fidelización de socios. Un destacable éxito, apuntaron desde AJE, gracias en gran medida a la alianza estratégica con Ibercaja y Fundación Ibercaja. «Fue clave apostar por la marca Aragón y contar con la confianza de ambas entidades. Juntos estamos impulsando iniciativas de gran valor entre las empresas, además de dar visibilidad a todo el potencial que gozamos en nuestra tierra», dijo Lozano.

Imagen. A AJE le ha tocado, y eso no es nuevo, dar una imagen más positiva de los empresarios que la tradicional, la vinculada a la CEOE o a Cepyme. Hablar de emprendedores parece que gusta más que referirse a ‘los líderes de la patronal’. A algo de esto se refirió el jueves ‘Peter’ Lozano. «Se han alcanzados grandes logros y una imagen institucional muy potente gracias al trabajo en equipo. No tengo ninguna duda de que el principal activo de AJE son los socios y sus valores. Me siento orgulloso de haber conseguido una imagen amable de los empresarios», dijo. «Aunque el último año ha sido diferente para todos, en AJE Zaragoza hemos aprovechado para acercarnos más a nuestros asociados, fortalecer la relación entre todos, mejorar procesos y lanzar nuevos microproyectos en formato MVP que han dado buenos resultados y marcarán sin duda una trayectoria a seguir», apuntó por su parte Noemí Ruiz-Toledo, directora de AJE Zaragoza.

Lisa. La expresidenta de AJE Zaragoza Pilar Andrade sigue impulsando Lisa, su empresa de seguros tecnológica, que fue candidata a los ‘Seal Awards Startups & Insurtech Competition’, especializados en su sector. «Desde Lisa nos hemos propuesto un cambio hacer los seguros más justos, más transparentes y más flexibles,trabajamos con pasión e ilusión desde hace tres años por un cambio real en el sector asegurador», declaró Andrade.