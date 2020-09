El sector exterior vuelve a la carga

El parón de la economía en las semanas más difíciles del estado de alarma decretado por la expansión del coronavirus frenó en seco las exportaciones españolas, y en particular las aragonesas, cuando el ritmo de ventas a países extranjeros no iba nada mal. Factorías de productos considerados no esenciales, como las de automóviles, las de piezas para ferrocarriles o las de electrodomésticos de línea blanca, dejaron de fabricar de la noche a la mañana hasta nueva orden. Muchas fronteras se cerraron. Las negociaciones sobre operaciones con clientes en países diversos se paralizaron ante la imposibilidad de los directivos de desplazarse. Desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, prácticamente, todos las cifras relacionadas con la actividad económica se desplomaron. Algo empezó a cambiar cuando se permitió trabajar a las empresas exportadoras, pero no mucho.

La desescalada, acompañada con una adecuación de las instalaciones de las fábricas a una nueva realidad marcada por la adopción de medidas de seguridad y salud laboral, reactivó sectores clave para la economía aragonesa como la automoción o la fábricación de bienes de equipo. La curva de la evolución anual cambió entonces de dirección. En empresas como Opel España, del grupo PSA, en forma de V. Los modelos Corsa, Crossland X y C3 Aircross volvieron a dar motivos para el optimismo con su buena aceptación en varios mercados europeos, aunque no se pueda decir que esta realidad esté generalizada en todos los ámbitos económicos.

El sector exterior, determinante para salir de la crisis anterior, la de 2008-2012, también será importante para recuperar el terreno perdido por la pandemia. Ha vuelto claramente a la carga, como demuestran los últimos datos publicados, los de julio pasado. Aragón alcanzó ese mes una cifra récord de exportaciones, 1.340 millones de euros, un 10,6% superior al número registrado el mismo mes de 2019. La Comunidad autónoma lideró el crecimiento de ventas al exterior en el conjunto de España. La automoción (un 35,7% del total), los alimentos bebidas y tabaco (19,1%) y los bienes de equipo (14,1%) fueron los sectores que lideraron ese impulso hacia el exterior.

"En junio ya conseguimos romper con las cifras de crecimiento negativo desde que se declarara la crisis sanitaria, con un incremento del 1,6% que se ha ratificado en julio", apunta Nieves Ágreda, responsable del área internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que admite sin embargo que "es pronto para hablar de recuperación, pero los datos son buenos". "Si nos fijamos en el acumulado de enero a julio, y con todo lo sucedido en los últimos meses, estamos un 8,6% por debajo del mismo periodo de 2019", agrega.

Luis Lanaspa, director general de Economía en el Gobierno de Aragón, se muestra más optimista. En su opinión, la Comunidad va bien en este capítulo por la especialización de sus sectores.