"Este otoño veremos un ERE silencioso de autónomos que tendrán que cerrar porque no van a aguantar"

Este mes termina la vigencia de las principales medidas que han sujetado el empleo entre el colectivo de trabajadores autónomos: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación extraordinaria por cese de negocio. Este martes se espera que se avance en la anunciada prórroga de los ERTE, en la negociación ya en contra del reloj de Gobierno, patronales y sindicatos. Las organizaciones de autónomos quieren que vaya a la par, en cuanto a su duración, la ampliación del plazo para solicitar la prestación, que viene a ser el 'paro' de los autónomos.

El Gobierno aprobó entre las medidas de apoyo para los autónomos esta prestación extraordinaria por cese de actividad que les ha permitido no pagar la cuota de la Seguridad Social en julio, verla reducida al 50% en agosto y al 25% en septiembre. Los profesionales que habían registrado pérdidas del 75% podían solicitar la prestación por cese de actividad ordinaria y que fuera compatible con su actividad hasta septiembre. En Aragón había 100.713 autónomos en agosto dados de alta en el Régimen especial de la Seguridad Social, 138 menos que el mes anterior, una caía del 1%.

Todos los sectores

Desde ATA señalan que se fijó el plazo del 30 de septiembre porque, después del finalizar el estado alarma en junio, se pensó que la pandemia "nos daría una tregua, al menos hasta octubre" y poder "compensar en verano" lo perdido durante el confinamiento. No ha habido tregua en verano. El número de contagios y rebrotes no ha parado de crecer, con al aumento de restricciones y la casi paralización de sectores como el turismo.

"En estos momentos estamos pidiendo que se alarguen los ERTE para todas las empresas y todos los sectores. Creemos que todos los sectores deben tener ayudas", explica Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón. "Nos estamos jugando mucho porque son miles de autónomos y familias que no tienen ningún sustento", ha recordado. Esta semana han salido a la calle para denunciar esta situación los feriantes y el mundo del espectáculo, que ha estado prácticamente paralizado en verano. La organización pide la prórroga de los ERTE y la prestación por cese hasta el 1 de abril de 2021.

"Más de un millón de autónomos están ahora en la cuerda floja, por eso poner en marcha la prestación por cese de actividad es lo más importante. Urgimos ayudas a autónomos y empresas", ha añadido sobre el sector en España.

Más bajas que altas en agosto

Para UPTA Aragón, la prórroga de los ERTE es necesaria porque hay autónomos con trabajadores asalariados, uno o dos de media, pero consideran más urgente la ampliación de la prestación por cese extraordinario de actividad. "Es importante que como los ERTE vayan en el mismo paquete con la Unión Europea", señalan sobre lo que se considera "el paro de los autónomos".

Las bajas en el régimen especial de autónomos han empezado a notarse en agosto en el balance con las altas. Si no se aprueba la prórroga, ATA augura "un otoño muy complicado" con el aumento del número de parados al convertirse los ERTE en ERE. Mazuelas encuentra semejanzas con la situación vivida tras la crisis de 2008. "Me da pena tener que decir la misma frase que decía en 2009, 2010 y 2011, que veremos este otoño e invierno un ere silencioso de autónomos que tendrán que cerrar la persiana porque no van a poder aguantar".

Desde UPTA lamentan que los autónomos "aguantaron en junio pero ya empiezan a caer. Por ello, desde la organización apuntan que "como el cese no se prorrogue va a ser tremenda la caída sobre todo en comercio, hostelería y en la construcción".

Entre las medidas que considera urgentes UPTA se encuentran que las organizaciones piden otras medidas como que se equiparen los periodos de cuidados de hijos afectados por covid a las bajas por contingencias profesionales, un plan de rescate para las actividades restringidas por la pandemia, renegociar los avales y microcréditos concedidos por el ICO al inicio de la pandemia e incentivar el consumo con una rebaja del IVA y vales para el turismo, entre otras.

