El PP solicitará que los créditos ICO tengan una carencia de pago de un año

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación presentará este martes en el Congreso de los Diputados una solicitud para que los créditos ICO para empresas afectadas por la pandemia tengan una carencia de pago de un año.

Casado lo ha indicado en la clausura de la Asamblea General de 2020 de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) este martes, en la que ha acompañado al presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, junto con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

El líder de la oposición ha indicado que la solicitud se va a registrar este martes, y ha argumentado que "lo lógico" es que las empresas que no han podido recuperar aún su actividad "no tengan que devolver un crédito ICO cuando no se ha recuperado la recaudación".