Luis Ferruz: "La lectura de los mercados es de una crisis más corta que la de 2008"

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) le acaba de reconocer un nuevo tramo de su actividad investigadora.

Sí, efectivamente, es mi quinto tramo-sexenio de investigación. Es una evaluación que se realiza cada seis años de actividad investigadora, es de carácter voluntaria para el investigador y los comités nacionales de expertos de alto nivel de las diferentes áreas tienen unos criterios rigurosos y objetivos en base a altos estándares internacionales, aplicando baremos públicos y oficiales, en los que priman criterios de alta calidad en publicaciones denominadas JCR, Journal Citation Report.

La labor investigadora es quizás la parte menos conocida de los profesores universitarios en Economía. ¿En qué ha investigado?

Inicialmente, condicionado por mi experiencia de varios años en General Motors España como analista y supervisor de Finanzas, mi investigación se centró en la inversión directa extranjera y sus factores de localización. Posteriormente fui el creador, director e investigador principal (IP) del Grupo de Investigación Consolidado (Giecofin) del Gobierno de Aragón y en su seno se ha llevado a cabo la formación de bastantes investigadores. Después de participar en cursos, seminarios y congresos, en los últimos 15 años he ido especializándome más en ética en los negocios y Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

¿Cómo ve la situación actual, sufriremos más que en la crisis de 2008?

La actual crisis económica, financiera y social no tiene nada que ver con la crisis de 2008. Actualmente nos enfrentamos y exploramos un territorio desconocido, mientras que en la crisis de 2008 los patrones de origen y consecuencias tienen similitudes con otras crisis precedentes. Es complicado hacer pronósticos sobre el balance provisional de esta crisis una vez concluida, pero si nos atenemos a una lectura, quizás superficial aunque clara y diáfana, de lo que indican los mercados financieros en su visión prospectiva, así como muchos analistas y gestores, es que la crisis podría ser más corta en el tiempo ya que la visión de los mercados, globalmente considerados, es al menos ahora de mayor «optimismo» que comparativamente con la crisis de 2008.

¿Nos recuperaremos pronto?

Mientras no se resuelva la crisis sanitaria, no se podrá resolver la económica plena y satisfactoriamente, aunque ya se estaba sobreaviso de que podría ocurrir una crisis porque hay fenómenos cíclicos en la economía. En esta ocasión y aprendiendo de los errores del pasado, se ha actuado antes con mecanismos de política monetaria, fiscal y social. La crisis se está afrontando, en general, con mayor rapidez utilizando todo el ‘arsenal’ posible de política monetaria, fiscal y social. También van a ser necesarias mayores dosis de cooperación y solidaridad internacional, europea, así como cooperación y solidaridad social e intergeneracional.

¿Cómo nos irá en España, en Aragón?

La duración y salida de la crisis económica tanto en España como en Aragón dependerá y mucho de la buena gestión y control de la crisis sanitaria. Me gustaría creer que Aragón puede salir mejor parada que el resto de España y de Europa, pero los datos de momento podrían no ir en esa dirección.

¿Cuál será el comportamiento de los mercados financieros?

Algunos mercados financieros de renta variable muy relevantes como los de EE. UU. o China parecen indicar sorprendentemente que aquí no ha pasado nada, sobre todo los tecnológicos y los relacionados con sanidad, farmacia y las denominadas ‘megatendencias’. Ciertamente podríamos decir que cada uno cuanta la feria según cómo le va, cada uno transmite la realidad según su percepción e interés; ya que no es lo mismo una empresa relacionada con viajes turísticos que con comercio ‘online’; eso lo intenta ‘capturar’ y anticipar la Bolsa, los inversores, los gestores y en general los decisores financieros.

¿Quién ganará y quién perderá en la era post-covid?

Todos los sectores y empresas relacionados y proclives con el teletrabajo están teniendo un gran auge y lo seguirán teniendo en el futuro. Con matices y excepciones, por ejemplo, el sector educativo debe y puede dar un gran salto adelante en este contexto. Las ventajas en general son notables con el teletrabajo, en los sectores y empresas en que se puede y debe implementar, una vez que se superan los costes de arranque: menores costes; menos contaminación; más eficiencia; trabajo por objetivos, resultados e indicadores frente al trasnochado esquema taylorista, así como más conciliación. Por supuesto, todo lo relacionado con tecnología, digitalización, ‘big data’ y ‘cloud computing’ tiene y tendrá una gran aceleración; no hay más que ver por dónde van los inversores, gestores y los mercados en este aspecto. Sectores y empresas perdedoras serán todas los que, aún a pesar de ayudas económicas y apoyos de todo tipo, en su caso, no puedan adaptarse bien al nuevo entorno que se va instalando con cierta estructuralidad. Allí donde no puedan establecerse máximas medidas de seguridad sanitaria y ambiental, así como una digitalización acelerada, los problemas, como mínino, no serán de rentabilidad y expansión, sino de supervivencia.

