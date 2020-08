Aragoneses en cumbres internacionales

Foros virtuales. Ante la incapacidad de celebrar encuentros con mucha gente por la covid-19, los organizadores de certámenes, congresos y otras citas que permiten conocer producto o debatir sobre todo tipo de cuestiones se están reinventando, pergeñando programas y llamando a la participación de expertos y no expertos en sus campos específicos a través de internet. Todos saben que los foros no tendrán el mismo brillo, ya que nada es comparable al encuentro físico, a la comunicación verbal y no verbal en vivo y en directo, pero en cambio el acceso de los asistentes puede ser ilimitado. Contar con ponentes de primerísima fila puede ser incluso más posible, ya que no exige que tengan que desplazarse. Hago esta introducción para reseñar las intervenciones de dos aragoneses de diferentes campos de actividad en citas internacionales de renombre. Una es Esther Borao, que estará en la ‘Global Leaders Summit’, en la que se hablará de liderazgo, y el otro es Juan Martínez de Salinas, experto en temas laborales y colaborador de este diario que estará en la cumbre Empleabilidad 2020 LatAm, con ponentes de España y de Latinoamérica.

Itainnova. Esther Borao lleva ya mucho tiempo apareciendo en todo tipo de listados que incluyen a mujeres con voz propia en campos científicos o en cuestiones relacionadas con la innovación. Han pasado años desde que esta joven ingeniera industrial de Gallur, especializada en robótica, apareciera en el programa televisivo ‘El hormiguero’, pero tras crear una academia de inventores que hoy sigue en la brecha con el impulso de Edelvives, ejerce ahora como directora general del Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), lo que ha elevado su caché aún más. Esa es una de la razones que le han llevado de nuevo a la cita internacional ‘Global Leaders Summit’, al ser considerada una de las 50 líderes jóvenes más destacadas del mundo. La cita tendrá lugar ‘online’ los días 4 y 5 de septiembre, y Borao hablaba de ella estos últimos días en su cuenta de Twitter. "¿Cuánto valoramos las oportunidades?", se preguntaba. "A veces necesitamos mirar más allá para poder ver y dar las gracias de estar rodeadas de ellas", apuntaba. A continuación contaba que hace un año viajó a Gambia como «uno de los 30 jóvenes influyentes de Europa y África», por lo que quería dar las gracias a la fundación panafricana "por la confianza y la oportunidad de abrirme los ojos a otro mundo, por poder ver las ganas e ilusion de las personas por hacer y cambiar las cosas". Y añadía: "Su lema era ‘not too young to lead’. Gracias de nuevo por contar conmigo un año más aunque esta vez tenga que ser ‘online’".

Empleo. Un ámbito muy diferente es el de Juan Martínez de Salinas, el laboral. El zaragozano participará como ponente en la ‘summit’ (cumbre) de Empleabilidad Latam 2020, que se celebrará del 26 al 28 de agosto y estará enfocada en el trabajo del futuro. El evento es el punto de partida de la empresa Makn de Chile, de la mano de la emprendedora Gaby Díaz, y cuenta con un gran volumen de patrocinadores con peso específico en Latinoamérica. Participarán 18 conferenciantes de habla hispana. Martínez de Salinas fue contactado por la organizadora chilena, que había leído su libro ‘Ejercita tu talento’, del que le gustó especialmente su enfoque práctico y diferenciador. «Antes de la covid teníamos claro que la forma de buscar trabajo había cambiado, ahora es necesario internalizar que la forma de trabajar también cambió y necesitamos adquirir nuevas herramientas y habilidades para ajustarnos a las necesidades del ecosistema digital», afirman los organizadores del encuentro. "La transformación digital cambió la forma de trabajar y depende de ti estar preparado para enfrentar este cambio", señala también.