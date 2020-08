¿Cuáles son los empleos más demandados en Aragón?

La Formación Profesional (FP) sigue siendo el nivel formativo más solicitado por las empresas aragonesas ya que es un requisito presente en el 40,62% de las ofertas que se publican en la comunidad autónoma, por encima de la media nacional, donde está en el 38,8%. Al igual que en el conjunto del país, el grado superior tiene mayor empleabilidad en Aragón (20,89%) que el de grado medio (19,73%).

Así se desprende de una información aportada por Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, e Infoempleo. Según estas organizaciones, Aragón ocupa la séptima posición en cuanto a las ofertas de empleo para titulados de FP.

La comunidad aragonesa ha aumentado cinco décimas su aportación a la oferta nacional de empleo, lo que ha provocado que escale una posición en la lista de distribución regional. Con el 3,5% del total, Aragón asciende este año al séptimo puesto y registra aumentos de ofertas laborales en las tres provincias. Aunque, desde Adecco reconocen que con el 81% de la oferta, es Zaragoza la que aglutina la mayor cantidad de ofertas de empleo.

La empresa de Trabajo Temporal ha indicado en una nota de prensa que.,en el conjunto del país, el 41% de las ofertas de empleo en 2019 han incluido entre sus requisitos estar en posesión de un título de FP no especifica la familia profesional.

La FP pierde el primer puesto en la demanda de titulados

En España, la demanda de titulados de Formación Profesional ha perdido el primer puesto, hasta el 38,76 por ciento del total en 2019, de modo que se sitúa ligeramente por debajo de las ofertas de empleo que demandan título universitario, el 38,82 por ciento, según Adecco.

Los datos, recogidos en el informe 'Infoempleo Adecco sobre Empleabilidad y Formación', reflejan la cifra de solicitudes que demandan FP se redujo en 2019 respecto al año anterior, cuando se situó en el 42 por ciento. Esto supone, según el estudio, romper con la tendencia al alza ya que es una reducción de 3,5 puntos porcentuales.

De nuevo, aunque por muy poca diferencia las ofertas que demandan título universitario (38,82%) superan a las que requieren título de FP.

¿Dónde está la mayor empleabilidad?

Por otro lado, dentro de la FP, el grado superior es el que tiene mayor empleabilidad (un 23,5% frente al 15,3% del Grado Medio). En cuanto a las titulaciones, los más demandados son Administración y Gestión (15,3%), Electricidad y Electrónica (9,6%), Fabricación Mecánica (7,4%), Instalación y Mantenimiento (6,8%) e Informática y Comunicaciones (4,2%).

Estas cinco especialidades profesionales se reparten el 43% de las ofertas que buscan a candidatos con Formación Profesional, cifra que aumenta en siete puntos porcentuales si se compara con los datos de la edición anterior, cuando estas cinco especialidades concentraban el 36% de las ofertas que requieren candidatos con esta titulación.

Las áreas con más ofertas

El resto de las áreas que han recibido un mayor número de ofertas para titulados en FP durante 2019 han sido Comercio y Marketing (3,4%), Hostelería y Turismo (2,2%), Transporte y Mantenimiento de vehículos (1,9%), Sanidad (1,7%) y Química (1,1%).

Los 15 puestos con más demanda

Los 15 puestos con mayor demanda de FP han aglutinado el 57% de las ofertas. Los Técnicos de Mantenimiento son los que lideran el listado (4,64%), seguidos de los Administrativos (4,45%), Operario (4,09%), y el de Comercial (3,89%).

Con valores muy similares se encuentran los puestos de Mecánicos (3,72%), Auxiliares Administrativos (3,4%), Operarios Especializados (3,13%)y Oficiales de Mantenimiento (3,1%).

Entre las 15 primeras posiciones también se encuentran los Técnicos de Soporte (2,39%), Electricistas (2,37%), Recepcionistas (1,99%), Programadores (1,95%), Administrativos Comerciales (1,72%), Técnicos Contables (1,72%), Oficiales de Montaje (1,69%), Mozos de Almacén (1,6%), Soldadores (1,44%), Electromecánicos (1,37%), Dependientes (1,31%), Teleoperadores Comerciales (1,22%), Teleoperadores de Atención al Cliente (1,15%), Técnicos Administrativos (1,12%), Torneros (1,11%), Auxiliares Contables (1,10%) y Agentes Comerciales (1,06%).

