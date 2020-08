El nuevo salto de un emprendedor en Big Data

Admite Javier Orús que trabaja en un mercado que aún no está maduro, pero apunta por otro lado que sabe que está «en ebullición». Por eso su empresa, PredictLand, fundada en 2017, crece a buen ritmo, si bien él sabe que lo mejor está aún por llegar. Las expectativas para quienes acompañan a las empresas en esta era digital acercándolas al Big Data, a la inteligencia artificial y a la ciencia de datos son muy halagüeñas. Hay mucho camino por recorrer. Lo sabe este emprendedor aragonés, que después de desarrollar su actividad durante año y medio en el espacio de ‘coworking’ Impact Hub Zaragoza, en la zona del Tubo, se traslada ahora a un espacio más amplio en el edificio donde estaban los antiguos cines Goya, en la calle San Miguel. Y es que una ‘start up’ que crece en negocio y en empleo necesita más sitio. Una buena señal.

«Como en prácticamente todos los emprendimientos, tampoco ha sido nada fácil para nosotros el camino recorrido desde enero de 2017», reseña Orús. «Al principio hubo que realizar un trabajo muy sordo de ‘siembra y pico y pala’, para poco a poco poder empezar a recoger sus frutos tras el primer año y medio de singladura», añade. «Desde ese momento en que todo empezó a traccionar como esperábamos estamos creciendo sostenidamente, tanto en volumen de negocio como en equipo, duplicando facturación los últimos años y duplicando también en empleo», señala. PredictLand cuenta ya con un equipo de diez personas, entre las que hay unas con perfiles científico-técnicos y otras especializada en temas más estrictamente empresariales.

«Nos movemos principalmente en el terreno de la analítica predictiva de datos para poder anticipar situaciones futuras y que las decisiones se puedan tomar con antelación suficiente para así evitar problemas indeseados», explica el director de esta joven empresa. «Aquí es donde se aplica ciencia de verdad a los datos: matemáticas, estadística y álgebra lineal, entre otras», agrega antes de contar que en PredictLand tienen un lema que en realidad es el ‘trampantojo’ de un popular refrán. «Más vale predecir que curar, o dicho de otra manera: mucho mejor anticipar un posible problema y evitarlo que no tener que solucionarlo cuando ya se haya convertido efectivamente en un problema».

Satisfecho de lo conseguido hasta ahora y con un ritmo de crecimiento que les permitió participar en el programa de retorno de talento joven del Instituto Aragonés de la Juventud y así traer de vuelta a Zaragoza a una persona que tuvo que emigrar a Alemania para iniciar su carrera profesional, Javier Orús es muy consciente del difícil momento económico que vivimos por la expansión del coronavirus.

«La covid-19 ha ralentizado prácticamente todo y nosotros no íbamos a ser una excepción, pero estamos pudiendo capear la situación más o menos adecuadamente y esperamos que no frene nuestro ritmo de crecimiento», señala el líder de PredictLand. «Durante el confinamiento ha habido proyectos que se han puesto ‘en espera’ y otros se han acelerado, ha habido de todo un poco, pero por otro lado hemos firmado contratos importantes en ese período también, con lo que estamos muy contentos», apunta. «A nivel de equipo, las últimas incorporaciones han sido en febrero y junio de 2020, pero si no hubiera sido por la covid, estoy convencido de que a estas alturas ya seríamos alguno más», agrega. «De cara a final de año o primeros de 2021 esperamos que así sea», incide.

A lo largo de estos tres años PredictLand ha llevado a cabo proyectos muy diversos para empresas de sectores de actividad muy distintos. Sus profesionales han acompañado en desarrollos en el ámbito digital a empresas de peso en Aragón y compañías ubicadas fuera de la comunidad autónoma. Entre sus clientes figuran BSH Electrodomésticos España, Campofrío Food Group, Mahou San Miguel, Noustique Perfumes (The Alchemist Atelier), Editorial Edelvives, KBC Process Technology (Grupo Yokogawa Electric Corporation) o Healthy Emotions, entre otros. Pero lo dicho, queda trecho por recorrer. En ello están Javier Orús y su equipo.