Ramón Alejandro: «Saica tiene algo distinto qué ofrecer en Estados Unidos»

¿Qué significa para Saica irrumpir ahora en Estados Unidos?

El americano es un mercado que llevamos mirando muchos años. Curiosamente estuvimos ya en el mercado mexicano entre el 79 y el 91 que salimos. 30 años después de salir de México vamos a Estados Unidos y pensamos que es un mercado muy interesante para Saica, sobre todo porque creemos que hay algo que ofrecer distinto. Podemos ofrecer unas cajas que hoy en día no se producen ahí. Básicamente son cajas utilizando gramajes ligeros que vendemos por prestaciones. Es decir, yo lo que quiero es ir al mercado americano y preguntar: ¿qué es lo que quiere usted, para qué necesita usted una caja?, entonces déjeme que yo le diseñe una caja que cumpla las características técnicas y físicas que usted necesita.

¿Qué ha ocurrido para que por fin consigan llegar a EE. UU.?

Pues que somos de Zaragoza y somos muy cabezones, porque llevamos muchos años tratando de ir a ese mercado. Nos habíamos presentado a varios procesos de venta que había y por diversas razones no se llegaron a materializar. Entonces nos dimos cuenta de que si queríamos ofrecer una fábrica moderna, con la mejor tecnología, teníamos que construirla desde cero, utilizando la mejor maquinaria que tenemos en Europa, utilizando los mejores papeles que tenemos en Europa para ser capaces de ofrecer esa nueva solución a los consumidores americanos.

¿Y por qué Ohio?

El Mid-West es una de las partes donde hay más industria. Realmente estábamos mirando un triángulo que podría ir desde Nueva York a Chicago y a Atlanta, y estuvimos hablando con varios estados. Al final llegamos a la conclusión de que el estado de Ohio era adecuado, llegamos a una solución con un acuerdo satisfactorio para ambas partes y entonces dijimos que ahí. No fue el único estado que miramos.

¿Eligieron Ohio por la confianza en contratar a la gente adecuada, había otras razones?

Esa era una de las variables, pero no la única. Es una de las cosas que miras cuando analizas cuál es la ubicación perfecta para instalar una planta. Es importante ver que tengas el personal que necesitas, que haya una ciudad de unas ciertas dimensiones, que tengas universidad que te garantice que hay gente que está estudiando... También miramos la cuestión logística de los clientes y que fuera una zona en la que haya consumo. Miramos asimismo dónde estaban situados nuestros euroclientes, porque esta oportunidad que nosotros veíamos también era demandada por algunos de los que nos compran a nivel europeo y que nos decían: ¿podrían ustedes ofrecernos este tipo de embalaje en Estados Unidos? Y bueno, es uno de los pilares sobre las que queremos sustentar esta planta, la de llegar a un acuerdo con estos clientes para poder suministrarles estas cajas en EE. UU. Con el anuncio que hemos hecho ahora podemos hablar con ellos y decirles que ya estamos en marcha para tener una fábrica disponible en 18 meses.

Es una fábrica de cartón ondulado. ¿Habrá algo más?

Es una fábrica de cartón ondulado que tendrá en principio dos procesos, uno es la onduladora, que partiendo de una bobinas de papel lo que hace es unas planchas de cartón y ahí hay diferentes alturas en función de la altura de la planta. Y luego a partir de esa plancha de cartón hay que imprimir, doblar, pegar… Hay que hacer la caja final. Entonces en la primera fase vamos a meter tres máquinas de transformación, tres máquinas de las que llamamos nosotros converting, para que de ahí a medio plazo, en año y medio o dos, podamos meter dos máquinas más para tener en total una onduladora que es la máquina principal y luego cinco líneas de transformación.

Este es un primer paso.

Nosotros siempre que hemos ido a algún país lo hemos hecho por fases. Arovechamos una oportunidad y luego a partir de ahí nos desarrollamos. Así ocurrió en Portugal, donde empezamos comprando una fábrica y ahora tenemos tres; en Francia, donde al final hicimos divisiones distintas, o lo que ocurrió en Inglaterra, donde compramos unas fábricas, luego otras y construimos una. En EE. UU. hemos decidido esto, y si surgen otras oportunidades las aprovecharemos.

¿Cómo ha afectado a Saica la crisis de la covid-19?

Nuestras cuatro áreas de negocio –Paper (papel), Pack ( fabricación de cartón), Flex (embalaje flexibles) y Natur (residuos) fueron consideradas industrias esenciales en todos los países donde estamos. Eso significa que teníamos que seguir trabajando. Teníamos que ver entonces que la gente fuese a trabajar de manera segura y limitar la presencia de la gente en las fábricas. Enviamos a 1.7000 personas en el grupo a teletrabajar.

¿Y cómo afecta todo al negocio?

Al principio hubo desajustes por el exceso de demanda de papel de baño, latas, todo lo que va en cajas, mientras simultáneamente se recogía menos cartón, lo que generó escasez de materia prima y subidas de precios. Poco a poco todo se fue normalizando. En resultados, si me comparo con el año pasado no va ser muy buena, pero si me comparo con otros sectores, sí. Creo que nuestro sector va a sufrir menos que otros. Para los próximos meses hay mucha incertidumbre, todo dependerá de varios factores, como la disponibilidad de la ansiada vacuna. Yo no espero caídas del 30%, pero sí del 10% en el consumo de cartón ondulado.

Zaragoza en mapa y máquinas de última generación

Valora Ramón Alejandro Balet, tercera generación de la saga familiar propietaria del grupo Saica, lo que esta compañía contribuye a colocar a Zaragoza en el mapamundi. «Las noticias que salen ahora con nuestra llegada a EE. UU. destacan la sede de la compañía», afirma, tras señalar que ese efecto sede generará beneficios económicos en Aragón.

En cuanto al nuevo proyecto de Ohio, donde Saica invertirá 61 millones de euros, Alejandro reconoce una cierta singularidad, ya que en este momento no se construyen muchas fábricas de papel (ni en EE. UU. ni en Europa) porque lo que se está haciendo en convertir factorías de papel de impresión, cuyos negocios han caído, en usos como los destinados a cajas de cartón. «Lo que ho hay ahora en Estados Unidos son máquinas de papel con la tecnología que tenemos en las últimas que hemos instalado nosotros en El Burgo de Ebro o en Inglaterra (en Mánchester)», afirma. «Con esa tecnología, no se ha hecho nunca», insiste.

Con más de 10.000 empleados en todo el mundo, Saica registró en 2019 una cifra de negocio de 3.832 millones de euros.