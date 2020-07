130 líderes para hacer frente a la crisis

Hartos de la confrontación permanente de la clase política en un momento en el que más se necesita unidad, un grupo de jóvenes profesionales, varios de ellos inmersos en el emprendimiento social, se han liado la manta a la cabeza y han lanzado una iniciativa que quiere demostrar que la sociedad civil española tiene líderes con propuestas para superar la crisis social y económica generada por el coronavirus. Se llama Equipo País y ha elegido a los 130 mejores dirigentes españoles con ideas y talento que puede ser puesto a disposición de las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones para salir de la crisis de la covid-19.

«Es un movimiento espontáneo surgido durante el confinamiento, en el que nos metimos ocho personas de forma voluntaria y al que se han ido sumando muchas organizaciones de la sociedad civil», reseña Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador de la empresa social Auara, que lleva agua potable a muchos países en desarrollo, y principal impulsor de Equipo País, «un equipo sin ideología, al servicio de la sociedad y de los diferentes partidos políticos».

En un proceso realizado de forma colaborativa, apunta Espinosa, sobre la base de una selección de 950 líderes españoles, 450 de ellos votaron para elegir a 130 personas cuya «excelencia en la gestión, su capacidad de liderazgo y sus valores pueden contribuir a construir el futuro del país». Fue así como surgió la selección final, en la que hay perfiles de directivos de grandes empresas, fundadores de ‘start up’, emprendedores sociales, gestores del tercer sector, académicos y jóvenes innovadores. Sobresalen nombres destacados de la esfera empresarial como Ana Botín, presidenta del Banco Santander; Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; José Manuel Entrecanales, de Acciona; Antonio Brufau, de Repsol, y Pablo Isla, de Inditex, así como investigadores de la talla de Mariano Barbacid o María Blasco, juristas como Antonio Garriges y ‘sabios’ en coyuntura económica como Emilio Ontiveros (Analistas Financieros Internacionales), Rafael Domenech (BBVA Research) o el catedrático Antón Costas.

«El objetivo de este gran Equipo es generar propuestas colaborativas y estratégicas para apoyar al sector público en la reconstrucción de España y en el resto de decisiones que afecten a nuestra sociedad», señalan los promotores de la iniciativa, cuyas áreas de actuación son innovación y tecnología, educación, modelo productivo, sanidad, desarrollo social y sostenibilidad, energía y recursos.

La idea es generar en estas áreas borradores de propuestas que puedan ser cocreadas con los líderes que acepten participar de alguna forma en Equipo País para hacerlas llegar finalmente a los responsables de los distintos partidos políticos.

Con el empuje de los voluntarios que lo han puesto en marcha y el aval de una veintena larga de organizaciones y publicaciones (entre ellas Nova Talent, Top 100 Mujeres Líderes, Ship2B, Bridge for Millions, BLab, Celera, Ashoka, Emprendedores y UNLTD Spain), el proyecto Equipo País va ganando adeptos y sus impulsores han empezado a contactar con los partidos políticos de cara a la presentación de sus propuestas. En cuanto a los 130 líderes elegidos, ha hablado ya con algunos de ellos. Unos han dicho que estarán encantados de participar y otros que no.

En el listado de ‘notables’ hay algunos aragoneses. Uno de ellos es Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y referente en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el panorama nacional. Con él no han contactado los voluntarios que gestionan Equipo País, pero sabe de su inclusión y coincide con su argumentario. «Me parece bien que les digamos a los políticos que este no es momento de incidir en disputas, que ya habrá tiempo, y que la sociedad civil no está inmersa en ese grado de crispación que ellos muestran», afirma Viñuales.

El activista social y ecológico reconoce no saber nada de la operatividad de Equipo País, pero recalca la importancia de defender un ideario como el que recoge el denominado Manifiesto por una Recuperación Sostenible, que insiste -señala- en que «la recuperación tiene que ser verde». «Lo movimos y logramos que lo firmaran políticos de diferentes partidos, como la exministra Isabel García Tejerina, empresarios como Pablo Isla y los líderes de UGT y Comisiones Obreras», precisa.

En la lista de los 130 líderes aparece también Carlos Barrabés, un icono en innovación en España desde el lanzamiento de la pionera Barrabes.com, vendiendo material de esquí y montaña desde Benasque, en el Pirineo oscense. «Durante años las empresas pensaron en consumidores y solo rindieron cuentas ante sus accionistas. La crisis que acabamos de vivir ha hecho evidente que deben pensar en personas, en ciudadanos y responder ante la sociedad en su conjunto», dijo recientemente en un foro centrado en el futuro post-covid-19.

La elaboración de propuestas de Equipo País comenzará en septiembre. Sus impulsores las defenderán y los políticos decidirán sobre su puesta en marcha.

Nombres propios aragoneses

César Bona. Licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio, es profesor del colegio público Puerta de Sancho de Zaragoza. Ganó fama al haber sido elegido uno de los 50 candidatos -el único español- al Global Teacher Prize, el premio Nobel de los profesores, en 2015. «Hay que humanizar la educación y hacerla igualitaria» es uno de sus lemas. Es autor de libros sobre educación de éxito.

Víctor Viñuales. Sociólogo, cofundador y director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Profesor asociado en Responsabilidad Corporativa de IE Business School desde 2007. Vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial. Miembro del Consejo Asesor de la ‘start up’ Komú Travel. «Bueno será que nos pongamos a cooperar ahora», afirma tras valorar el papel de la sociedad civil en esta crisis.

Carlos Barrabés. Pionero en el comercio electrónico en España desde que en 1995 creó en Benasque (Huesca) Barrabes.com, una de las primeras tiendas ‘online’ de nuestro país. Hoy dirige varias sociedades vinculadas a la innovación y el emprendimiento y es consejero o socio inversor de diversas ‘start up’. «El cambio debe ser simultáneamente digital, verde, justo y compartido», ha dicho en referencia al escenario post-covid.

Josep Santacreu. Médico graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Politècnica de Catalunya. Consejero delegado de DKV Seguros desde 1998, puesto al que llegó tras ser consejero delegado de Previasa.