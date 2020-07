¿Cómo calcular el gasto del aire acondicionado?

El eterno reto de cada verano para quienes tienen aire acondicionado en casa es dar con el modo correcto de utilizarlo. Se trata de no pasar calor en los días de temperaturas más extremas y, al mismo tiempo, de no descuadrar las cuentas del hogar. Las alzas de precios en la factura eléctrica (que sigue siendo demasiado complicada de entender en su totalidad) crean muchas incógnitas, desde la hora más adecuada a mitos muy extendidos como la conveniencia de dejarlo más rato, en vez de apagarlo o encenderlo varias veces.

Hay una serie de condicionantes que elevan el precio de la factura, y para evitar esa desagradable sorpresa al recibir la notificación del operador es bueno saber un poco más del aparato que se usa en casa.

Sistema Inverter

Esta tecnología se halla en casi todos los aparatos; regula la velocidad del compresor para que trabaje de manera constante. Así se ajusta mejor la temperatura ambiente deseada en la habitación que se está refrigerando.

Relación entre frigorías y vatios

Se utiliza en los sistemas de refrigeración; equivale al valor negativo de 1 kilocaloría y alude a la cantidad de energía necesaria para disminuir la temperatura. Si 1.000 vatios son 860 frigorías por hora (un equipo doméstico suele tener entre 2.000 y 3.000 frigorías) su potencia será entre 1.720 y 2.580 vatios por hora. Conociendo ese dato, se puede calcular el costo en vatios por hora y revisar en la factura el gasto por consumo para cotejar cifras.

Tiempo y temperatura ideales

Más tiempo, más gasto. Así de simple. La temperatura ideal ronda los 23 grados, y la estabilidad en este dato es también un factor de ahorro.

Eficiencia energética

Tener un aparato con el certificado de eficiencia energética también influye en la factura final. La mayor es la A+++, y la más baja la G, que necesita más del doble de energía para dar el mismo rendimiento.

Precio según número y potencia de aparatos

El precio medio del kWh en España en el último año es de 0,097 euros. Si hay más aparatos, hay que multiplicar este coste por el total de todos ellos. Con un gasto de 2Kw por hora, un aparato gasta 0,19 euros en ese intervalo. Si el uso es más normal, alrededor de 4 ó 5 horas en un día completo en casa… el gasto diario por consumo del aire acondicionado se acercaría a los 30 euros mensuales.

Otros conceptos

A este gasto teórico hay que sumarle la potencia contratada por el cliente, que tiene un coste mensual fijo aunque no se use, el alquiler del contador y el impuesto sobre la facturación de la electricidad, además del IVA del 21% sobre el valor total de la factura. Mucha atención al tipo de tarifa contratada; hay que evitar pagar de más si no se necesita tanta potencia y tener en cuenta la incorporación de nuevos electrodomésticos a la hora de corregir este factor, para no tener cortes por sobrecarga.