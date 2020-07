Vodafone ha desplegado ya su red de tecnología 5G en más del 50% de Zaragoza

Más de un año después de comenzar el despliegue de tecnología 5G con el que quiere posicionarse con más fuerza en el mundo digital, Vodafone ha llevado ya esa red a más del 50% de Zaragoza, una de las 22 ciudades elegidas en España para instalar esta generación de telefonía móvil. «Necesitamos más casos de uso para entender todo lo que seremos capaces de hacer, pero la extensión de la red a sitios como la Romareda y su entorno, la Feria, la estación del AVE y otras zonas más nos ayudará a hacer muchísimas cosas», señaló Laura Molist, directora de Vodafone en Aragón y Cataluña. Esta zaragozana ha cumplido en el puesto un año que ha sido muy intenso, tanto por los proyectos de la operadora como por la gestión de una crisis como la causada por la expansión del coronavirus.

«5G era casi un desconocido y para Vodafone no lo es», apuntó Molins en referencia a una red por la que no apuestan todas las operadoras pero que esta compañía considera clave para mirar hacia el futuro, ya que «aporta más velocidad y capacidad» a las comunicaciones. «Esto va a tener un foco de desarrollo claro en la logística, en las ‘smart cities’, en el coche conectado, en el transporte aéreo o en la experiencia del cliente en ‘retail’», precisó. «Es una apuesta clara por la tecnología», insistió tras indicar que la compañía está informando ya de acciones piloto relacionadas con esta tecnología, entre ellas la que permite a un cirujano trabajar en una operación mientras es asistido con información transmitida con la red 5G. Casos pilotos en los que ya está trabajando en España, aunque no hay ninguno en Aragón, y que iban a ser difundidos en el Mobile World Congress de Barcelona, suspendido por la pandemia.

Vodafone cuenta con unos 400.000 clientes en Aragón, donde genera alrededor de 2.000 empleos entre directos e indirectos. La mayoría de esos clientes, unos 285.000, lo son en telefonía móvil, mientras que unos 87.000 lo son en fibra y 34.000, en televisión.

Hace justo un año, Molins destacaba a este diario la «gran capilaridad» de la red de Vodafone en Aragón, ya que en 4G llegaba ya al 98% de la población. Entonces señalaba que iniciaba la extensión de la 5Gen Zaragoza «por su volumen de población, pero también porque es una ciudad innovadora». En el resto del territorio, dijo, «avanzaremos conforme a las necesidades que observemos, para poder abarcar más».

Un año después, la directora de la operadora de telecomunicaciones británica en Aragón y Cataluña se ha mostrado satisfecha con lo realizado en estos doce meses y en particular con los resultados registrados por la compañía en su año fiscal concluido en marzo pasado. «La tendencia de crecimiento y de satisfacción del cliente es muy positiva», aseguró, recalcando el fuerte impulso que se ha dado y –afirmó– se seguirá dando a la digitalización de las empresas y de sectores clave como la educación, la sanidad y la justicia, así como a una mejor gestión de «los datos que nos da la red». En ese escenario se enmarca la extensión de la 5G, su apuesta diferencial.

Intensa actividad durante la pandemia

Vodafone mantuvo una intensa actividad durante el confinamiento decretado por el Gobierno para frenar la expansión de la covid-19 y, como otros operadores de telecomunicaciones, su red registró una utilización muy superior a la habitual, con incrementos del 60% en telefonía fija y del 25% en móvil. «Tuvimos que adelantar inversiones y con el 93% de la plantilla teletrabajando respondimos a todos los retos planteados», señaló Laura Molist, que destacó también el funcionamiento de su tienda de Zaragoza –que atendió a más de 350 clientes– y las actividades sociales llevadas a cabo a través de la Fundación Vodafone.

Entre las acciones realizadas por la empresa durante la pandemia, la directiva reseñó la flexibilización de pago a las empresas, el adelanto del pago a proveedores y el acompañamiento a clientes más vulnerables, mientras que en el ámbito más solidario destacó los bonos sociales destinados al sector de la salud, la atención telefónica a personas solas por parte de empleados de la compañía y los menús solidarios entregados. También fueron importantes los apoyos en materia digital a organizaciones sociales y a centros educativos.

