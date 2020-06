BoxSix o cómo emprender en tiempos de pandemia

Lorenzo Expósito, Guillermo Montañés y José Cebollada son tres zaragozanos «amigos de toda la vida» que un día reseñaban, mientras compartían un café, qué negocios aparentemente absurdos estaban triunfando por el mundo. Constataron que había de todo, pero les llamó la atención de modo particular uno de suscripción de calcetines en Estados Unidos. Entonces se plantearon por qué no crear uno en España cuyos clientes accedieran a ropa que fuera tendencia y encajara con sus gustos y personalidad. Una aplicación, en este caso, que además incluyera el efecto sorpresa. Así nació la idea de BoxSix, una suerte de ‘personal shopper’ que recogería información a través de algoritmos e hiciera llegar al público, fundamentalmente femenino, prendas a muy buen precio y sin tener que ir a una tienda.

«Creamos la empresa antes de todo esto, llevábamos ya nueve meses trabajando, pero es verdad que las exigencias de seguridad impuestas a establecimientos de ropa como consecuencia de la pandemia favorece nuestro proyecto», admite Lorenzo Expósito, cocreador de BoxSix. «Yo trabajaba en K-tuin, vendiendo equipo informático, pero quería emprender, tenía ganas de montar algo», afirma este graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Zaragoza.

«Lanzamos la aplicación el 25 de abril y ya tenemos más de 350 usuarios registrados», apunta Expósito. Por una suscricpión mensual de 37 euros (35 al mes si se hace de modo trimestral y 33 al mes si es semestral), las usuarias tienen 6 puntos para canjear por prendas elegidas por el ‘personal shopper’ que –con la utilización de algoritmos– elegirá la ropa combinando los gustos personales de la clienta con la moda. Un pantalón, por ejemplo, son 3 puntos, una camiseta son 2 y un complemento, 1. «Y lo que va a recibir es una sorpresa, no sabe exactamente cómo serán las prendas; generar el ‘efecto wow’, el ‘a ver qué voy a estrenar ahora’ es uno de nuestros valores diferenciales», señala el emprendedor.

Aunque el algoritmo lo analiza todo –además de los gustos particulares, la forma del cuerpo o el color de los ojos de la cliente, indica–, se asume que algunas prendas puedan no gustar a la usuaria. Por ello la ‘app’ ofrece 14 días para cambiar el vestido, el pantalón o lo que corresponda, si bien ya se encarga de preguntar antes qué es lo que ha fallado (si la talla no es la correcta, si no encaja con el estilo previsto, etc.).

Toda la ropa que envía BoxSix es de marca propia, fabricada por proveedores de países diversos (Italia, Marruecos, China...). «Al mandar ropa a la clienta una vez al mes, podemos gestionar bien el ‘stock’ que tenemos en una nave en Zaragoza», explica Lorenzo Expósito. «Garantizamos que después de hacer el pedido, la ropa llega en menos de una semana», asegura.