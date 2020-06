El PSOE vota en Aragón a favor de que no se derogue ahora la reforma laboral

El PSOE en las Cortes de Aragón ha votado este jueves a favor de una iniciativa presentada por Ciudadanos (como han hecho el PP, Vox y el Partido Aragonés) en la que se insta al Gobierno de España a que no acometa "en este momento de crisis" la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012 y que cualquier modificación se lleve a cabo en la mesa de diálogo con los agentes sociales.

Se trata del primer punto de una proposición de ley con la que el portavoz de Cs, José Luis Saz, ha pretendido poner sobre la mesa que abolir la reforma laboral en las tres próximas semanas "generaría muchísima incertidumbre y lesiones económicas de difícil encaje" y que incluso significaría perder uno a dos puntos más en el dato del PIB, "ya de por sí nefasto".

Podemos-Equo, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han votado en contra de este punto de la iniciativa.

El PSOE, Podemos, CHA y el PAR forman parte del Gobierno cuatripartito de la Comunidad, por lo que dos de los socios han votado en un sentido y los otros dos, en otro.

Otro modelo "más justo y responsable"

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha justificado el voto a favor de pedir que se detenga la derogación de la reforma labora en la necesidad de "dejar trabajar a los agentes sociales con autonomía, margen y responsabilidad" y, al tiempo, avanzar en un cambio del modelo productivo hacia otro "más responsable y justo".

No obstante, de forma previa ha insistido en que la reforma laboral de 2012 que impulsó el PSOE nació "coja" y sin diálogo social. Y se ha demostrado, además, que "no cumplió sus objetivos". "Y no lo digo yo ni lo dice un portavoz filoterrorista-comunista-bolivariano-socialista, sino todas las estadísticas", ha enfatizado el diputado socialista.

La iniciativa de Ciudadanos tenía un segundo punto, que ha sido respaldado por todos los grupos excepto IU, que se ha abstenido, en el que se insta al Ejecutivo central a atenerse a la mesa de diálogo en la que participan los agentes sociales para acometer cualquier reforma de la normativa laboral.