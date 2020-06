Pilar Pinilla: "Hace falta que la gente pierda el miedo y consuma"

Es la portavoz de la asociación española de asesores fiscales Aedaf en Aragón. ¿Se elige por vocación una profesión como esta?

Yo seguí los pasos de mi padre, que era asesor fiscal, y fue uno de los fundadores de la asociación española, que nació en Zaragoza pero con sede en Madrid en 1967. Ahora tiene 3.200 asociados. Mi padre también era catedrático en la Universidad de Zaragoza y mi hermano Vicente siguió sus pasos. Aunque mi vocación inicial era la arquitectura y siendo ya mayor estudié en La Almunia. Me gustó mucho, pero justo estudié antes de la crisis de 2008, cuando se cayeron todos los trabajos de arquitectura. Ahora voy a hacer 40 años de labor como asesora fiscal.

¿Cómo fue esa vuelta a la universidad como veterana?

Hicimos un grupo de ‘mayores’ con los que seguimos manteniendo el contacto y estar con los chavales me rejuveneció muchísimo. Y comprobé que con el paso de los años sintetizas mucho mejor y aprendes más rápido, aunque memorizas peor. Una de las cualidades de los asesores fiscales tiene que ser el estudio, que nos guste estudiar porque continuamente están cambiando las leyes. No digo ya en la época actual. A mi lo que más me gusta de mi profesión es estudiar. Yo me dedicaría solo a estudiar aunque luego fuera algo inútil.

Le vendrá bien esa capacidad de estudio con la actual avalancha de normativa que ha traído la crisis sanitaria de la covid-19.

La primera quincena del confinamiento fue una auténtica locura. Primero, los expedientes de regulación (ERTE), luego los créditos ICO. Viendo el ejemplo de China me temía que iba a durar dos meses y habría empresas que no iban a poder asimilar los gastos.

¿Cree que los ERTE han amortiguado la consecuencias económicas de la pandemia?

Sí. Sin lugar a dudas, los ERTE por fuerza mayor han sido imprescindibles.

Y después de los ERTE, ¿teme que empiecen los despidos?

Seguro, pero creo que la crisis no va a ser tan dura como la de 2008 porque esta no ha sido por causas económicas sino por un parón de actividad. Espero que si no hay ninguna recaída, lo normal es que de aquí a dos años estemos recuperados. No digo que como antes, pero con cierta normalidad. Lo que hace falta es que la gente pierda el miedo y consuma, que recupere la confianza. Aunque todavía hay gente con mucha incertidumbre sobre el empleo.

Como asesora fiscal, ¿considera que es buen momento para subir impuestos a los ricos como propone el Gobierno?

Que debemos regular los impuestos para que los ricos paguen es evidente, pero debemos pensar en este país en comparación con lo que se paga en otros para evitar que haya una huida. También dentro de España. Por ejemplo, como en el caso de Aragón y el impuesto de sucesiones. Conocemos a personas que se trasladan realmente a Madrid para no pagar el impuesto o pagar una cantidad baja. No puede ser que un impuesto de sucesiones sea tan agresivo en Aragón cuando en otras comunidades no existe.

¿No habría que apelar a la solidaridad en estos casos?

Para mi es una falta de solidaridad que la gente no pague sus impuestos, que pague en B. Una cosa es que dentro de tu marco impositivo intentes pagar lo menos posible, que es realmente el trabajo de los asesores fiscales, y otra que haya personas que sigan en la economía sumergida.

¿Y no considera que eso hace que la figura del asesor fiscal se relacione con evadir impuestos?

Yo creo que eso ha cambiado mucho. Cuando yo empecé lo que hacíamos, sobre todo, eran declaraciones de la renta, a mano y con calculadora. Entonces la frase era ‘¡tanto tengo que pagar!’ Ahora, la gente no se nos queja como antes. Creo que en general hemos asumido que tenemos que pagar impuestos para que tengamos una sociedad de bienestar.