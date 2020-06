Afectados por cláusulas suelo: “No he podido ir al dentista ni de vacaciones. Lo único que he hecho es trabajar y pagar la hipoteca”

Las hipotecas y, sobre todo, aquellas que incluyen una cláusula suelo se han convertido en una losa para algunos hipotecados y más en tiempo de crisis. Quienes firmaron en su día préstamos que incluían estos límites a las bajadas de interés, después declarados abusivos, llevan años pagando de más, e intentando negociar su eliminación con el banco, fuera o dentro de los tribunales. "No hubiera tenido que pedir la moratoria si me hubieran quitado la cláusula suelo porque llevaría un tiempo viviendo más holgadamente", asegura Antonio (nombre ficticio), un hombre de 41 años de Zaragoza, que está pendiente de que salga adelante la demanda que presentó contra su banco.

Todavía tendrá que esperar. El plazo para resolver estos casos ronda los dos años en Zaragoza, por el atasco que acumulan los juzgados, anterior a la paralización de plazos por el estado de alarma, a los que ahora se añaden los dos meses y medio de paralización de plazos, que han vuelto a ponerse en marcha este jueves.

Interés del 3% pese a estar el euríbor en negativo

Adquirió su vivienda en 2007, en los peores años, en plena burbuja inmobiliaria. Con los precios y los tipos de interés al máximo. "Estaba deseando comprarme mi casa", recuerda de esa época, para añadir con tristeza que "dos años después hay quien la compró por la mitad". Su cuota llegó a casi 1.000 euros al mes. Ahora paga 700 euros, con un interés que no baja del 3% pese a que el euríbor está en negativo.

"No he podido ir al dentista ni de vacaciones ni casarme. Lo único que he hecho es trabajar y pagar la hipoteca"

"Llevo pagando unos 12 años entre 200 y 300 euros más al mes", calcula. Esto le ha supuesto tener que vivir todo este tiempo con estrecheces y con preocupación. "No vives. Estás con la incertidumbre de si tendrás para pagar". Por eso consideraría una alivio poder pagar su cuota sin cláusula suelo porque podría bajar a 400 euros al mes.

"La vida como no ha ido mucho mejor ha hecho que no haya podido ir al dentista ni de vacaciones ni casarme. Lo único que he hecho es trabajar y pagar la hipoteca". Tiene trabajo, pero su empresa ha solicitado un expediente de suspensión (ERTE), que ha tardado en cobrar, por los retrasos que acumula el servicio público de empleo (SEPE). "He estado un mes y medio si cobrar y no tenía ni para comer. Me ha echado una mano la persona con la que estaba confinado", confiesa. Ha preferido no pedir a la familia porque siempre se ha valido por sí mismo.

Ha intentado negociar con su entidad para que eliminen el suelo de su hipoteca, pero ha tenido que terminar en los tribunales. "Lucharé para que me devuelvan hasta el último euro que me han cobrado de más", asegura.

Mientras, para aliviar su situación financiera, ha conseguido la moratoria hipotecaria del Gobierno central para quienes han visto reducidos sus ingresos por la paralización de la economía debido a la crisis sanitaria. Lo que no sabe ahora es cuánto tardará en resolverse su demanda para pedir que le se declare abusiva la cláusula suelo y sea eliminada.

Atasco en los juzgados de Zaragoza

"Se han multiplicado los plazos desde la creación de los juzgados especializados", asegura Alejandro Marín abogado zaragozano y delegado de OCU en Aragón. Estos nacieron en 2017 para concentrar los casos de cláusulas suelo, ante la avalancha de entonces. Asegura que la situación actual de los dos de Zaragoza es de "colapso", pese a que la presentación de demandas por cláusulas suelo ya ha caído en los últimos años. Pero se ha agravado con el aumento de las de los consumidores que han reclamado los gastos hipotecarios y, más recientemente, el IRPH, que también se resuelven en dichos juzgados especializados.

Los abogados auguran una nueva avalancha de demandas con los casos sobre el IRPH de las hipotecas

"Se ha pasado de cinco meses a dos años para tener sentencia", añade Marta Gil, abogada y miembro de la Junta del Colegio de Abogados de Zaragoza. "En Zaragoza, los dos juzgados que llevan los procedimientos sobre clausulas suelo están absolutamente colapsados", reitera, en cuanto al número 12 y al 12 bis. Solo para que se admita a trámite una demanda puede pasar entre año o año y medio, frente al mes que tarda un juzgado ordinario, calcula.

Augura una "nueva avalancha" de asuntos con las demandas sobre el tipo de interés del IRPH, sobre el que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de los hipotecados, aunque quedan cuestiones por aclarar. Algunas audiencias provinciales no han considerado que sea abusivo.

Ambos letrados coinciden en que la única forma de "desatascar" la situación es con "más medios humanos y técnicos".

