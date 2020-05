El 30% de los autónomos aragoneses todavía no han vuelto a trabajar

Entre el colectivo de autónomos, el comercio y la hostelería han sido los sectores que están liderando la actual desescalada tras verse obligados muchos de ellos a parar los primeros dos meses tras la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19. Pero no todos pueden volver a la actividad al mismo ritmo, alertan las organizaciones que representan al colectivo. ATA y UPTA han pedido que se prorrogue la prestación por cese de negocio aprobada por el Gobierno central.

"El comercio y hostelería han empezado con muchas ganas pero con muchas incertidumbres. El primero, para ver si la gente compra y la segunda, si les compensa el 50% de aforo porque los gastos son al 100%", apunta Mayte Mazuelas presienta de ATA Aragón. En transporte de alimentación no se ha parado y el resto estaría "reiniciándose".

Según los cálculos del sector, "el 70% de los autónomos aragoneses han empezado su actividad", dice Mazuelas, y matiza que no significa "que estén al 100% ni que les salgan las cuentas". Y habría un 30% que todavía no habría "levantado la persiana", y que alerta de que una parte de ellos "ya no lo harán". La organización calcula que uno de cada diez autónomos españoles, en torno a 300.000, prevé cerrar su negocio este año, según el último barómetro de opinión realizado entre sus socios. La encuesta se realizó a 3.077 autónomos entre los días 15 y 16 de mayo.

Casi 500 negocios menos en abril en Aragón

"Se nota ya que en abril hay muchos autónomos que han decidido cerrar, no levantar la persiana, por el saldo de ingresos y bajas que ha habido", señala. El balance entre los nuevos autónomos y los que han desaparecido del régimen especial de la Seguridad Social (RETA) ha sido negativo, dejando 461 negocios menos en un mes en Aragón. En Zaragoza, la pérdida ha sido de 341 negocios, en Huesca de 94 y en Teruel, de 26. La pérdida en un año ha alcanzado los 2.600, según los últimos datos de abril.

Entre los que tienen casi imposible trabajar este año apunta a los "autónomos estacionales" que empiezan en abril hasta octubre, como los relacionados con la cultura y espectáculos: feriantes, festejos, verbenas...

"Hemos echado de menos muchas cosas pero una es que no se entienda bien la casuística", lamenta. "Ahora pedimos alargar la prestación por cese de negocio porque la desescalada va a ser muy gradual. Nuestros ingresos van a volver poco a poco y mucha parte del colectivo que no va a trabajar hasta final de año", señala. Siete de cada diez autónomos españoles afirman haber registrado un descenso de su facturación, este ha sido de más de 60%, de los que el 37,1% afirma que han perdido el 100%, según el citado barómetro.

En la propuesta enviada por ATA y UPTA a nivel nacional al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, le piden la continuidad de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma y del periodo de desescalada, como ya se ha hecho con los ERTES.

Además de que se preste especial atención a los autónomos de temporada, piden que la prestación extraordinaria correspondiese a periodos trimestrales, "con el fin de facilitar a las Mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos".

Consideran una "necesidad" mantener la prestación para el "sostenimiento de los autónomos y sus negocios en España".

