Guillermo Gistau: "Este ha sido el impulso definitivo: el teletrabajo ha llegado para quedarse"

¿Cómo se dirige una empresa teletrabajando, obligado por la crisis del coronavirus?

En Quelinka estamos habituados a trabajar en modo teletrabajo debido a que nuestras dos sedes, Zaragoza y Madrid, trabajan de manera conjunta diariamente, muchos de nuestros proyectos son vendidos en Madrid y desarrollados en Zaragoza y a la inversa. Para ello tenemos dos factores que resultan decisivos: metodologías ágiles y las herramientas de Google (Meet, Drive, Hangout, Mail). Esto hace que no haya supuesto ningún trastorno en nuestro día a día, lo que no significa que no estemos deseando volver a la normalidad y al contacto físico de una oficina.

Quelinka hace marketing digital y organiza eventos. ¿En qué les ha beneficiado la crisis y en qué les ha perjudicado?

En un primer momento fue un contratiempo, ya que estábamos gestionando activaciones de patrocinio para grandes eventos como la final de la Copa del Rey de fútbol, la Mutua Madrileña Open de tenis o el, campeonato del mundo de motocross. Unos se han pospuesto y otros, cancelado. Por otro lado nos han surgido varias iniciativas digitales que pretenden sustituir la participación presencial en estos eventos, iniciativas a través de las redes sociales con filtros en Instagram, eventos 100% digitales a través de ‘apps’, etc.

¿Estaban nuestras empresas preparadas tecnológicamente para afrontar un reto como este?

Creo que las todas las empresas tenían a su alcance las herramientas necesarias para ser digitales pero algunas, por el sector al que pertenecen, la transformación digital les llegó antes que a otras. Si de algo estamos seguros es que individualmente como personas todos somos digitales, simplemente faltaba que las organizaciones y empresas se quitaran miedos y antiguas costumbres que impedían esa transformación. Un ejemplo ha sido el Ayuntamiento, creo que en tiempo récord ha podido poner a parte de su plantilla en teletrabajo. Lo que está claro es que este ha sido el impulso definitivo, el gran ejemplo de que el teletrabajo funciona y que ha llegado para quedarse.

¿Ganará alguien tras esta crisis?

Por desgracia, hemos perdido todos y mucho. En economía está claro que el sector de salud va a salir muy reforzado y con unas inversiones importantes y si hablamos de comercio electrónico, el salto ha sido brutal.

¿Cómo valora las medidas económicas del Gobierno?

Totalmente insuficientes, entiendo que nuestro Gobierno necesita dinero para afrontar esta pandemia, pero las medidas no están a la altura de la situación, sí que es cierto que los préstamos ICO están llegando, pero solamente se están dando a las empresas que tienen cierta base, a los que realmente están tocados y con dificultades se les han denegado.

¿Qué aprenderemos de esto?

Algo importante que vamos a aprender es que somos más vulnerables de lo que pensábamos, algo que nadie se podía imaginar hace solo unos días, y esta nueva realidad nos va a condicionar en el futuro, mucha gente está sintiendo un miedo que va a ser difícil de superar y olvidar. En cuanto a la economía, creo que cualquier empresa que no apueste por una evolución tecnológica constante en todos sus ámbitos (producción, marketing, recursos humanos, informática) tendrá enormes dificultades para competir y no podrá continuar en el futuro.