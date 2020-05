Consejos para aguantar dos meses de caídas en bolsa

El estado de alarma provocado por la pandemia de la covid-19 se refleja en los mercados y en las inversiones que llevan dos meses sin ser aptas para cardíacos. La bolsa española ganó un 3,44 % la semana pasada y ha comenzado esta en los 6.700 puntos con subidas por la apertura de España al turismo en julio. Pero en lo que va de año el Ibex ha perdido un 28%, pasando de unos 9.500 puntos a los 6.800 actuales y en el momento más bajo, coincidiendo con la declaración del estado de alarma, el desplome de la rentabilidad rozó el 40%.

La recuperación del mercado español desde mínimos ha sido de un 10%, inferior a la que han registrado otras bolsas europeas y sujeta a la evolución de la pandemia. "Cualquier noticia relacionada con la vacuna provoca una subida y en la parte negativa, si hubiera un rebrote en cualquier zona afectaría a la recuperación", explica Manuel Chabbar, desde Renta 4 Banco.

Los expertos coinciden en la dificultad de hacer previsiones sobre la evolución de los mercados porque nunca se había vivido una crisis sanitaria mundial como la que ha provocado el coronavirus. A la hora de comparar la con otras, Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, remite al estallido de la burbuja de las empresas tecnológicas llamadas "puntocom" a partir del 2000, más que a la crisis financiera que comenzó en 2008. "La diferencia es que esta crisis no tiene origen económico ni financiero, sino sanitario, será más corta en su impactos, siempre que haya avances médicos efectivos", considera.

Y también hay unanimidad en los consejos, para evitar tomar decisiones "en caliente", aunque pueda costar aguantar la montaña rusa de las bolsas estos meses. Estas serían las claves para resistir los vaivenes bursátiles:

1. No dejarse llevar por el pánico.

"Siempre hay que evitar tomar decisiones precipitadas y no dejarse llevar por el pánico", apunta Chabbar y reconoce que la situación actual era "imprevisible". Y recuerda que ha habido otros momentos como el 'brexit' donde los mercados "tuvieron caídas el 14% o el 9% y luego se fueron recuperando". Consciente de que esta situación es diferente, ya que es una crisis sanitaria que nos lleva a una económica, señala que hay que ver las decisiones que se toman desde Europa. "Se pone en juego el proyecto europeo", afirma, para defender si se va hacia más Europa o no en función de que haya una respuesta solidaria como bloque. En cualquier caso, cree que "no es momento de deshacer posiciones". Y no aconseja seguir minuto a minuto las bolsas. "Para eso están los expertos, ya lo sufrimos nosotros", plantea.

"Vender en mínimos nunca es buena cosa, mejor esperar", añade Santos Aramburo. Para intentar paliar la situación apunta que si la cartera de inversiones está "descompensada" se reestructure buscando asesoramiento.

2. Echar cuentas antes de rescatar el plan de pensiones.

Si se necesita liquidez, una de las opciones que permite el Gobierno por la crisis sanitaria es rescatar el dinero que se haya ahorrado en los planes de pensiones. Chabbar aconseja calcular antes el "impacto fiscal" de la decisión, ya que ahora es uno de los pocos productos financieros que permite deducirse en la declaración de la Renta y hay que tributar por el dinero cuando se cobra.

Si el inversor está cerca de la edad de jubilación y tiene solo un fondo de pensiones ligado a la bolsa, Santos Aramburo plantea "diversificar, al menos la mitad, en otro ligado a renta fija".

3. Sectores con mejores perspectivas.

Por sectores, desde el punto de vista de la mejor valoración, Santos Aramburo apunta a la "banca, inmobiliario y hotelero". El experto recuerda que "la economía española en sí depende en buena medida de la vuelta del turismo, el sector hotelero especialmente, si bien es también fundamental la recuperación de nuestra economía doméstica para que la fluidez e inercia positiva del movimiento económico se recupere de verdad". La noticia de que desde el 1 de julio podrán entrar turistas a España ha animado la bolsa este lunes.

"Hay numerosos valores en la bolsa española que han sido especialmente castigados y que presentan muchos alicientes en sus negocios, siempre asumiendo el riesgo y teniendo la debida paciencia", considera el analista. Entre ellos cita a compañías como ACS, Sacyr, Meliá o Gestamp. Después de las fuertes caídas cree que el atractivo inversor de muchas empresas cotizadas "es innegable".

A la lista de sectores con potencial, Renta 4 añade el tecnológico, que cree que sale reforzado de la crisis. "Hay sectores que a pesar de la crisis no se van a ver tan afectados", por lo que aconseja hacer una "rotación sectorial hacia sectores que se puedan recuperar mejor".

4. Diversificar las inversiones.

Otro de los consejos básicos que se mantienen es el de diversificar. "En una cartera con un riesgo moderado hay que tomar posiciones en diferentes zonas como China donde parece que se reactiva economía casi al 100% y en Europa según las medidas que se tomen", señala Chabbar. Recuerda que hay bolsas como el Nasdaq tecnológico de Estados Unidos que tras caer en marzo ya está en positivo.

5. En mínimos un tiempo o a la espera de otra caída.

La situación actual no es apta para todos los los inversores. Para Santos Aramburo, solo para aquel que "acepte volatilidad" y asuma que los suelos de ciclo que se están registrando "pueden extenderse durante un periodo de tiempo prolongado sin que se produzca un repunte significativo y que tenga la parte variable de su cartera altamente diversificada". Con "tiempo y algunos cambios" espera una situación mejor, por lo que actual de mínimos la considera "tácticamente una oportunidad quizás irrepetible".

Las dudas siguen estando en qué fase de la crisis se está actualmente y qué tipo de recuperación cabe esperar. "Ahora estamos en un impás de caída e impulso, y hay que ver si va a ser una recuperación en forma de 'V' o de 'U' y estaríamos en la parte baja quemando tiempo. O si va a haber una doble caída, una 'W", explica Chabbar. Por ello pide "ser prudentes" porque faltan por ver los resultados empresariales del segundo trimestre y otros datos que permitan dar "más visibilidad" de las consecuencias de la crisis sanitaria. Y recuerda que "el ciclo financiero se adelanta al económico" por lo que se verá antes la recuperación en las bolsas.

