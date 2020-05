"¿Ya se puede echar ropa en el contenedor?", pregunta Lola Silva, vecina del zaragozano barrio de La Jota, al empleado que está vaciando uno de los contenedores de reciclaje de prendas instalados en el Camino de las Torres. Estos días se vuelve a recuperar la recogida tras haberse suspendido con la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19. Ella es de las personas que durante el confinamiento han aprovechado para poner en orden los armarios y confiesa que tiene una bolsa preparada. "Trabajo en una tienda y tuve que cerrar. Me preguntaba a ver cuándo quitaban los precintos", dice, antes de seguir camino a casa para ir a comer de vuelta del trabajo, que ya ha podido retomar.

"Ha habido gente como ella que ha esperado a que los quitaran, pero otros no", lamenta Rafel Fleta, que se encarga de cubrir varias rutas para vaciar los contenedores de la empresa de inserción Aropa2, de la coopertiva Tiebel, que gestiona los instalados en la vía pública junto a los de A todo trapo de Cáritas. "Lo único que pido es que se meta todo en bolsas cerradas y no se dejen fuera porque se deteriora y ya no sirve ni para trapos", dice, mientras hace nudos a algunas bolsas y mete otras más pequeñas en una grande, antes de echarlas a la furgoneta. También se queja de que se encuentra en el contenedor objetos que no deberían estar, como pequeños electrodomésticos rotos y "todo lo que cabe", confiesa. Lleva seis años en este trabajo, contratado por La Veloz, una cooperativa que presta el servicio de recogida a Tiebel.

Antes de la crisis de 2008 era soldador, pero después se quedó en paro y tuvo que reciclarse, precisamente en el sector del reciclado. Primero en la industria, donde dejó su trabajo para empezar en el proyecto de recogida de ropa. Ahora cubre varias rutas de la ciudad. Este jueves al mediodía llevaba recorridos ya el centro y Las Fuentes y había tenido que ir a descargar la furgoneta una vez a las instalaciones donde se clasifican las prendas. En cada viaje puede llevar 1.400 kilos de ropa.

Aumento del 50% estas semanas

En Zaragoza capital se recogieron el año pasado 1.752 toneladas de ropa. Ahora hay unos 343 contenedores en la ciudad, entre los naranjas de Aropa2, los rojos de A todo trapo de Cáritas y la mezcla de ambos colores en los instalados en la calle. Faltan 24 por colocar, que quedaron pendientes con el estado de alarma. Las dos empresas de inserción firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para la recogida en la vía pública y había aumentado un 22% su actividad en 2019. "La tendencia de recogida iba en aumento y ahora se va a relanzar seguro", afirma Julio Cortés de Aropa2, que todavía no ha calculado el posible incremento.

A todo trapo de Cáritas, que comenzó la recogida una semana antes, ya nota el incremento en la entrega de prendas. "Los primeros días nos hemos encontrado zonas con avalancha y otras donde la gente no sabía si se podía echar o no. La segunda semana nos hemos encontrado mucha ropa. Hemos notado que ha habido ropa que nos han guardado", afirma Antonio Costa, desde Cáritas. En nueve días han recogido 56.474 kilos, lo que supone "un ritmo un 50% superior al periodo equivalente de mayo del 2019", calcula.

"La respuesta está siendo muy buena", señala, teniendo en cuenta que no han podido recoger en contenedores de centros que todavía están cerrados. En la página web de Cáritas hay un enlace con la lista de los que están operativos.

En gasolineras y empresas, cerrados

Aropa2 ha comenzado la recogida de forma "progresiva". Su tienda del barrio de Las Delicias, donde comercializan algunos productos, no abrirá hasta el mes que viene y algunas de las industrias de reciclaje a las que sirven las prendas en peor estado siguen cerradas. "Queremos pedir calma a la gente", apunta Cortés. Siguen cerrados sus contenedores en espacios públicos como centros cívicos, gasolineras y empresas.

En ambas empresas, la apertura ha permitido sacar a trabajadores de los respectivos ERTE que habían solicitado con el estado de alarma. En el caso de Aropa2, en las labores de clasificación de la ropa, higienizado, entrega social y venta trabajan 12 personas. "Ahora estamos el 50% de la plantilla", explica. Se trata de personas que envían los servicios sociales por tener dificultades para encontrar un empleo por su situación personal y que comienzan un itinerario de inserción.

Durante estos dos meses "hemos activado préstamos personales y servicio de atención psicológica para llevar mejor el confinamiento", señala. Entre la plantilla hay mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes.

En A todo trapo empezaron a incorporar trabajadores desde la semana del 27 de abril y ya tienen abierta su tienda Latido Verde. "La adaptación ha sido muy rápida. Nosotros ya hemos cerrado el ERTE", afirma. En el proyecto trabajan 15 personas, de las que cuatro son de estructura.

"Se recicla la mayoría de la ropa por el estado en el que llega. Para la tienda y entrega social tiene que estar en perfectas condiciones", explica Cortés. La más escasa es la de niño. La tienda constituye una forma de obtener ingresos para reinvertir en la creación de empleo. "La ciudadanía está muy sensibilizada en el tema de reciclar, pero no en el de consumir ropa de segunda mano", lamentan desde Aropa2, un tipo de compra más extendida en otros países.

En ambas empresas la desinfección de prendas ya estaba incorporada al tratamiento de la ropa. Ambas trabajaban ya con ozono. En el caso de Aropa2, Cortés explica que "aunque en teoría la ropa ya lleva unos días cuando hemos pasado a recogerla, la dejamos en una zona aparte de la nave para que pase una semana en cuarentena, y luego se trata". La que se puede reutilizar pasa a clasificación e higienización.

Gangas en ropa usada para una compra responsable

Tienda Latido Verde en Zaragoza. Oliver Duch

En Latido Verde, situada en el centro de la ciudad, cerca del paseo de Sagasta, han aplicado las medias previstas para el comercio como limitar el aforo, instalar gel hidroalcohólico a la entrada, en la que también ofrecen guantes a los clientes. Se desinfecta la ropa, probadores y hay mamparas en las cajas. En sus estanterías se puede encontrar ropa nueva donada por tiendas o comprada de stocks y la que se puede aprovechar de los contenedores de Cáritas.

Los precios van desde 10 euros una falda corta nueva que marca 29 en la etiqueta a vestidos largos de primavera de segunda mano a 6,90 euros. Hay camisetas de niño por 2,90 euros y camisas de caballero a 9,90 euros. Entre las compradoras hay quien busca estas gangas e incluso algunas prendas le parecen caras y otras que acuden a la caza de algo especial. "Vengo desde el principio. Aquí se hace otro tipo de compra. No es una tienda normal", explica Paloma, vecina del barrio y una de las clientas fieles, consciente del aspecto social de la tienda, que crea empleo entre personas que han pasado por situaciones difíciles.

Además, se considera una defensora del pequeño comercio, donde compra siempre que puede. Saluda a las tres dependientas, que se alegran de verla, aunque sea con mascarilla y distancia de seguridad. "Tantos días sin verlas las echas de menos. Y sin saber si estaban bien", reconoce Ana, de 55 años, una de ellas. "Siempre sabe elegir muy bien la ropa", añade su compañera Isabel, de 45 años, sobre Paloma, que comienza a ojear entre las perchas. No es el perfil más habitual aunque sí que los clientes sean fieles y acudan varias veces por semana.

"El 90% busca ropa económica", explica Ana. Los jóvenes que se acercan sí que lo hacen por estar concienciados con el medio ambiente y la necesidad de reutilizar la ropa para no gastar tantos recursos, añade Isabel.

Al establecimiento también llegan personas enviadas por los servicios sociales. En la caja hay una maestra de 58 años, Silvia, llegada el año pasado de Venezuela que se lleva ropa de cama, una toalla y unas sandalias. Está a la espera de que le den el asilo político en España, pero la tramitación quedó paralizada con el estado de alarma. "Me considero joven y quiero trabajar. Puedo limpiar una casa, cuidar ancianos o niños pero necesito tener mi permiso para poder trabajar". En su país "todo es horrible, no hay de nada", lamenta, aunque, al menos, el coronavirus no está golpeando tan fuerte como en España. Tiene a su madre, hermanos y una hija allí.

Para las dependientas, el trabajo en la tienda supone una segunda oportunidad laboral. Ana era panadera y tras una experiencia personal dura ha abierto con la formación con Cáritas una nueva etapa. "Me tiré dos años sin salir de casa", confiesa, sin poder evitar emocionarse al recordar esos días tras perder a una hija. "Cada una llevamos nuestra carga detrás", reconoce sobre sus compañeras. Nadie diría por sus sonrisas (que se intuyen tras la mascarilla) que es así. A todas les gusta el trabajo de cara al público y confiesan que les reconforta atender a personas que necesitan una tienda así.

