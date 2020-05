El IAF estima que Aragón puede acercarse a final de año al 19% de paro

La directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero, ha reconocido que las estimaciones de paro en Aragón para final de año podrían situares "cerca del 19%", de acuerdo con una encuesta hecha desde el propio IAF a la que han respondido unas ochocientas empresas de la Comunidad.

En su comparecencia a petición de Ciudadanos este jueves de ante la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de las Cortes de Aragón, Molinero ha resaltado que durante la pandemia del coronavirus, "teletrabajando" se ha mantenido el apoyo al emprendimiento y vivas iniciativas que una vez se retome con normalidad la actividad puedan "mejorar la situación económica y social" que va dejar esta crisis.

También ha recordado que por la pandemia ha sido necesario "resideñar" el Programa de Emprendimiento e Innovación Agroalimentaria, que se viene desarrollando desde hace cinco años, y para las veintitrés iniciativas presentadas se han adaptado "las sesiones a formación online".

Molinero ha explicado que tras la declaración de pandemia de la COVID-19 desde la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo la OMS, desde el IAF, además de proteger la salud de sus trabajadores, han puesto en marcha sus medios telemáticos para divulgar iniciativas como ‘Aragón en Marcha’, en la que han participado 181 empresas que han donado cinco millones de euros para luchar contra el coronavirus, o ‘+CERCA’, para "seguir apoyando a pymes y autónomos".

Sobre la iniciativa '+CERCA' ha resaltado que ha celebrado en seis semanas cincuenta seminarios que han contado con la participación de unas 6.000 personas sobre "medidas de reactivación empresarial de los diferentes sectores económicos clave para la Comunidad, seguridad industrial, estrategias de marketing o digitalización"”.

Molinero ha incidido en que las políticas públicas deben servir para "generar un marco incentivador de la demanda interna, mediante la compra pública y la incentivación de la compra privada con estímulos fiscales y planes renove", además de fomentar la creación de empresas y la puesta en marcha de programas de cooperación empresarial, apoyar al comercio local o promocionar el turismo de interior.

Jara Bernués, de Ciudadanos, quien ha recordado que esta Comisión la habían pedido a finales de marzo y por ello ha ampliado algunas cuestiones más allá del propio sector agroalimentario, ha pedido información sobre el programa de emprendimiento e innovación agroalimentaria de Aragón que es valorado "positivamente" por muchos autónomos, que suponen "el 86%".

No obstante ha demando emprender acciones "concretas" para aumentar el número de pymes agroalimentarias que incorporen la innovación en su estrategia y sus proceso, a través de la participación activa en los programas de innovación.

También ha valorado el nivel de formación que está alcanzando el programa +CERCA y ha propuesto promover iniciativas de conciliación para las mujeres dado que en la crisis "la carga de los cuidados ha recaído en ellas".

Bernués ha mostrado su preocupación por los resultados de la encuesta que ha promovido el IAF en las que los empresarios estiman la disminución de su facturación este año entre el 25 y el 40%, o la caída del empelo en el sector agroalimentario del 40%.

La socialista Leticia Soria ha calificado de "éxito" las iniciativas de Aragón en Marcha, en la que se ha dado "lección de solidaridad", y del programa +CERCA para "poner sobre la mesa soluciones a los retos actuales" y las "sinergias" que ha generado, mientras que del programa de emprendimiento e innovación agroalimentaria ha defendido que "ahora la transformación digital tiene más sentido que nunca para fijar población en el ámbito rural".

Sebastián Contín (PP) ha recordado que desde su grupo se impulsó la creación de una macar única como 'C'Alial' pero "no sirve si no se invierte en promoción" porque en estos momentos no tiene reconocimiento ni fuera ni dentro de Aragón y por ello proponen la agrupación de las diferentes cooperativas para ganar competitividad.

Desde Podemos Equo, Marta Prades ha resaltado que la crisis ha revelado la "importancia" del sector agroalimentario en Aragón porque antes "las grandes empresas lo tapaban", a la vez que ha mostrado su satisfacción por el teletrabajo que ha realizado el IAF que debería servir para "luchar contra la despoblación e integrarlo como herramienta para descentralizar la Administración. También ha reconocido la "complicada" situación en la que se encuentra el pequeño comercio y las pymes para competir en internet contra las grandes empresas.

Isabel Lasobras (CHA) ha mostrado su reconocimiento al sector agroalimentario por haber "garantizado el abastecimiento de productos para la población" a la vez que ha recordado que son "el motor de la economía rural" y contribuyen a la vertebración de un territorio que "sin ellos estaría más vacío o abandonado".

Por Vox, Marta Fernández ha apuntado que la reactivación económica es "una necesidad" pero también que tras esta pandemia se va a producir "una vuelta a lo local" como lo demuestran los movimientos que se están produciendo para la relocalización, así como que "se han impuesto el teletrabajo y la tecnología".

Jesús Guerrero (PAR) ha felicitado a la directora del IAF por haber fomentado el teletrabajo, algo que "tras el coronavirus no va a ser necesidad, va a ser obligación", además de que el Instituto genera "valor y confianza".