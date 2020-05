Afectado por ERTE en el sector cultural: "La incertidumbre te afecta a tu vida personal"

La industria cultural es una de las grandes olvidadas de las crisis. La suspensión de todo tipo de eventos públicos ha obligado a echar el cierre (de momento, temporal) a casi todas las empresas del sector. El Teatro de las Esquinas de Zaragoza es una de ellas. Fran Muñoz, su jefe de sala, es uno de los afectados por el ERTE al que ha recurrido el teatro. "El público y las administraciones se tienen que dar cuenta de que la cultura es un sector tan importante casi como el que más, y que detrás hay personas que comen tres veces al día", señala.

De momento, no tienen fecha de vuelta y "la incertidumbre es total", ya que las medidas de aforo que parece que se van a exigir hace que "la mayoría de los espectáculos no sean rentables". Según apunta, esas dudas sobre el futuro afectan a la vida "personal y emocional" de unos trabajadores que, para colmo, aún no han cobrado sus dos meses de prestación. "La capacidad de ahorro se nos ha ido en hipotecas y alquileres, así que tengo que recurrir a la baja pensión de mi madre, de 85 años", lamenta.

En el caso del Teatro de las Esquinas, tres días antes de que se decretara el estado de alarma suspendieron un concierto de 'Lendakaris Muertos' para el que habían lleno total, con 900 entradas vendidas. "En un tiempo récord de dos días nos pusimos manos a la obra para cancelar marzo y abril o cambiar fechas, aunque ahora no sabemos ni si se podrán celebrar", recuerda.

Las dudas se ciernen sobre este tipo de teatros. "Ves las medidas que quieren tomar y lo primero que piensas es que no es viable. No puedes hacer un espectáculo para 30 personas, si solo el personal casi del teatro, los técnicos y los artistas ya se llega a ese número", reflexiona.

Por eso, cree que no les quedará otra que reinventarse. "Ya estamos buscando alternativas. No queda otra. En el mundo del arte somos muy camaleónicos, así que estamos acostumbrados", apunta.