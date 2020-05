Las aerolíneas deben ofrecer el reembolso por un vuelo cancelado a causa del coronavirus

El reembolso de los vuelos cancelados a causa del coronavirus está siendo un verdadero quebradero de cabeza tanto para pasajeros afectados como para aerolíneas. Desde que 13 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Bélgica, Grecia, Francia, Países Bajos y Portugal, firmaran una carta pidiendo a la Comisión Europea que permitiera temporalmente a las compañías aéreas emitir vales en lugar de hacer reembolsos, las consultas y reclamaciones de vuelos siguen aumentando.

La comisión, que ha estado bajo presión para cambiar la normativa, aclaró este miércoles que los viajeros tienen derecho a elegir entre vales o reembolsos en efectivo para los billetes de transporte cancelados. Al reafirmar su derecho de reembolso, la institución acababa con los intentos de las compañías aéreas de negar a los viajeros la devolución.

A pesar de ello, conseguir el reembolso no es nada fácil. Al ser aceptados los vales, las aerolíneas ofrecen como primera opción la alternativa de un bono o 'voucher' para volar más adelante. Si bien los ‘vouchers’ cumplen con sus obligaciones de reembolso a los pasajeros, muchos prefieren el dinero en efectivo, ya que no saben cuándo volverán a volar. Pero no lo consiguen.

Hasta ahora, aerolíneas como Ryanair, Vueling, Iberia o Air Europa se niegan a hacer la devolución o ponen verdaderas trabas para conseguirlo. Desde la plataforma Reclamación de Vuelos informan que más del 85% de las reclamaciones recibidas hasta el momento son de pasajeros afectados que no consiguen que les devuelvan el importe de su viaje cancelado.

De las más de 1.500 consultas recibidas en la plataforma, en la mayoría de los casos los afectados se quejan de que su principal problema consiste en no poder contactar con la aerolínea. Vueling ofrece la opción del bono vía email y facilita un número de teléfono por si el pasajero no está de acuerdo. Pero, al llamar, atiende una máquina y es imposible resolver el problema. Otras dan la opción de reembolso por correo, pero no permiten responder o da error el link, como Ryanair. Y el resto, como WizzAir o Air Europa, directamente no contemplan dicha opción.

Desde reclamaciondevuelos.com piden paciencia. Las compañías aéreas están saturadas y tardarán en contestar. Si los afectados tienen alguna duda o no consiguen resolverlo, la plataforma anima a consultar con ellos y reclamar su vuelo. Aunque, según el Reglamento Europeo 261, el pasajero no tiene derecho a una indemnización adicional por tratarse de una circunstancia extraordinaria, sí tiene derecho al reembolso del importe billete realizado.

Por eso, la Comisión Europea afirmó que abrirá casos jurídicos contra los países que infrinjan el derecho de la UE al no insistir en que los consumidores pueden obtener los reembolsos. ”El punto de partida es que los consumidores europeos tienen derecho a una devolución en efectivo, si eso es lo que quieren”. Dijo Margrethe Vestager. La subjefa de la Comisión reconoció los problemas financieros pero subrayó que las normas de la Unión Europea son vinculantes bajo cualquier circunstancia.

