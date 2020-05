Lo que hay que declarar a Hacienda si le tocó la lotería en 2019

Si se tuvo la suerte de ganar algún premio el año pasado, será necesario saber qué impuestos hay que pagar, porque hay exenciones. Dependerá del tipo de sorteo y de su cuantía. Hasta 2012, había premios que no tributaban y otros que se incorporaban como ganancia a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año siguiente. Sin embargo, con la anterior crisis económica, se creó un gravamen especial para los juegos que no pagaban impuestos por lo que "no se integran en la base imponible del IRPF, pero sí están sujetos a dicho impuesto" mediante el tributo especial, cuyos límites han ido variando.

Hay que pagar el gravamen especial si el dinero se obtuvo de los siguientes sorteos:

-Los premios obtenidos de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas. Entre ellos se incluyen los sorteos de la Lotería Nacional, Euromillones, La Primitiva, Bonoloto, La Quiniela o Lototurf.

-Sorteos organizados por la Cruz Roja Española.

-Juegos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

-Los premios organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades antes señalados.

Si el premio que se ganó no se incluye en la lista, la cantidad que obtuvo se considerarán ganancias patrimoniales y habrá que incluirlas en la llamada base imponible general del impuesto que recoge el total sobre el que se tributa. La campaña de la Renta de este año, que se desarrolla por el momento solo en internet, está previsto que finalice el 30 de junio.

Hasta 40.000 euros exentos en 2020

Y aunque el sorteo esté en la lista, no todos los premios tienen que tributar. El límite para no estar obligado a hacerlo ha ido subiendo desde los 2.500 euros hasta los 10.000 euros en 2018 y los 20.000 euros para los premios que se ganaron en 2019. Para los sorteos que se celebren este año se ha fijado en 40.000 euros. Si es superior, se tiene que declarar el 20% del exceso.

El gravamen se exige de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado, aclara la Agencia Tributaria.

Si el boleto premiado se compartía entre varias personas, "la cuantía exenta se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda", señala Hacienda.

