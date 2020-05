Gobierno y agentes sociales firman el acuerdo de los ERTEs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes en el Palacio de la Moncola la firma con los agentes sociales del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, cuya principal medida es la prolongación de los ERTEs hasta el 30 de junio, acuerdo que será aprobado mañana por el Consejo de Ministros.

El Gobierno destaca que se trata de un "acuerdo histórico" que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que "nadie se quede atrás" en la crisis del covid-19.

Al acto también han asistido por parte del Gobierno, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá.

Por parte de los agentes sociales asisten los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Yolanda Díaz, que ha adelantado que la Comisión tripartita que se creará para dar seguimiento de las medidas contempladas en el acuerdo se reunirá el miércoles por primera vez, ha destacado que se trata de un acuerdo "muy positivo" y que deja la "puerta abierta" a nuevas medidas para los sectores que puedan tener problemas más allá del 30 de junio.

En una entrevista a 'Onda Cero' recogida, Díaz ha señalado que esta comisión es de lo "más trascendente", ya que en ella se va a examinar "sector a sector" para saber cuáles son los más afectados por el coronavirus y van a seguir manteniendo las condiciones a día de hoy después del 30 de junio.

"Creo que el acuerdo es muy positivo y hemos tenido la delicadeza de dejar la puerta abierta para sectores que somos conscientes que a partir de junio también necesitan proyección y acompañamiento de los recursos de las administraciones públicas", ha remarcado.

Por su parte, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha ensalzado el acuerdo alcanzado y ha agradecido a los sindicatos y a la patronal la "enorme responsabilidad, la altura de miras y la capacidad" que han demostrado de poner por delante el interés general.

En su perfil de Twitter, Iglesias ha remarcado que los desafíos a los que se enfrenta España "no son desafíos de Gobierno, sino de país, y es clave llegar a acuerdos entre los distintos actores, aún desde posiciones alejadas, para afrontar juntos esta crisis". "Eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía", ha apostillado.

Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, se han felicitado por el acuerdo alcanzado con el Gobierno y la patronal y han recordado que los ERTEs son "una herramienta clave" para evitar despidos.

En un videocomunicado, el líder de CCOO ha señalado que más que un acuerdo "se ha presentado una actitud" de corresponsabilidad y de poner "los enormes problemas que tiene España por delante".

"Hemos estado a la altura de las circunstancias en el diálogo social al priorizar aquello que nos une, que es el intento de mantener el empleo y las empresas, respecto a otras discrepancias", ha apostillado Sordo.

Por su parte, Álvarez ha indicado que este acuerdo viene a dar continuidad al anterior de los ERTEs y que la situación de pandemia "no ha terminado", por lo que este nuevo acuerdo que alarga esta herramienta hasta junio "va a permitir que los trabajadores que están en ERTE puedan seguir en la misma situación".

Asimismo, ha dicho que si esta situación no acaba en junio, permitirá que se pueda abrir una nueva negociación que permita que en los sectores más afectados puedan continuar el tiempo que sea necesario hasta que finalice la pandemia.

Por parte de la patronal, CEOE y Cepyme han puesto en valor la firma del acuerdo para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), pero han instado al Gobierno a reunirse de nuevo, "a la mayor brevedad", para abordar "sin demora" las medidas necesarias y específicas que van a requerir los sectores más afectados para que "la cobertura del acuerdo hoy firmado sea completa".

En un comunicado, CEOE y Cepyme han destacado que es "especialmente relevante" el hecho de que se abra de esta forma un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas".

Ambas patronales han apuntado que el proceso de recuperación será "lento, más que la propia desescalada", por lo que han insistido en la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad.

Texto del acuerdo

El texto del acuerdo contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El texto establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

Asimismo, contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del decreto se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.

En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.

Se flexibiliza el compromiso de mantener el empleo

Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTEs ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTEs por fuerza mayor derivados del covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

En decreto se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.