El Gobierno prepara un decreto para bonificar a empresas que vayan sacando a sus empleados de un ERTE

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un decreto para bonificar a empresas que se hayan acogido a un ERTE durante la crisis sanitaria por el coronavirus y vayan sacando a sus trabajadores paulatinamente de estos expediente temporales de empleo durante la desescalada para devolverles las condiciones de trabajo que tenían antes del confinamiento por la pandemia, según adelanta el diario La Información.

Con esta medida, que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, se pretende ir reduciendo los costes laborales para los empresarios que retomen la actividad. Al parecer, lo que se ha planteado es bonificar parte de la cuota empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social por los trabajadores que se vayan incorporando. Estas bonificaciones se irían recudiendo de forma progresiva a medida que avancen las fases de desescalada.

Estas ayudas deben negociarse aún con los agentes sociales y, según apunta La Información, sería compatible con la exoneración de parte de las cotizaciones para empleados que continúen en el ERTE tras el final del estado de alarma.

Situación en Aragón

Desde que comenzó la crisis ha habido un aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo. Desde el pasado 16 de marzo hasta la actualidad, Aragón ha tramitado un total de 13.972 expedientes que afectan a 106.826 trabajadores. Así lo confirman los datos ofrecidos por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, que también revelan que el 89% de estos expedientes son considerados "de fuerza mayor", es decir, que las suspensiones temporales de contrato y reducciones de jornada tienen como causa directa la "pérdida de actividad a consecuencia de la covid-19, incluida la declaración del estado de alarma".

Reticencias en la patronal

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha afirmado este jueves que los ERTE "son vitales" y que no se deben adulterar, sino que se deben utilizar tanto como las empresas los necesiten.

"El ERTE no puede estar extinguido con una fecha cierta de calendario. Hay que tener en cuenta cuál es la situación del sector y la empresa, porque si no será una herramienta estéril que no servirá para mantener empleo y las empresas abiertas", ha remarcado.

Además, también ha dejado claro que los ERTE "no se pueden adulterar" y añadir cosas que no estaban dentro del marco jurídico actual. "No es de recibo aprovechar la situación en la que estamos para cambiar las reglas del mundo laboral", ha apostillado.

Comisión de Reconstrucción

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido una contribución "leal y responsable" en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso que se ha constituido este jueves, y ha urgido a empezar cuanto antes los debates.

"Ahora que los datos de la epidemia apuntan a que estas medidas podrán levantarse gradualmente, con precaución y con prudencia, para prevenir cualquier tipo de paso atrás, es el momento de avanzar en los planes para el día después", ha recalcado Calviño durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Agenda Digital del Congreso.

La ministra ha abogado por la unidad de todos para que la recuperación pueda comenzar pronto y ser lo más sólida e intensa posible.

Ha dicho que espera debatir y negociar con los grupos políticos sus propuestas de soluciones a los diferentes problemas que tenemos por delante.

"Entre todos, estamos haciendo todo lo posible por preservar en las mejores condiciones ese patrimonio de todos los españoles. Sigamos así", ha reiterado, tras lanzar un mensaje de optimismo, al señalar que España tenía en 2019 unos fundamentos económicos buenos que la hacían crecer por encima de la media de los países de nuestro entorno "y seguimos contando con los mismos activos".

Calviño ha reiterado que el Gobierno "escucha" y "atiende las peticiones que son razonables", y busca el acuerdo tanto con los agentes económicos y sociales como con los partidos políticos y con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En este sentido ha dicho que el propósito es poner en marcha un plan de relanzamiento de la economía con un enfoque transversal pero que incluya actuaciones específicas para sectores especialmente afectados, como el turismo o el comercio.

"Todo este plan no es un trabajo cerrado y, por eso, esperamos que la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica empiece a trabajar cuanto antes", ha indicado.

