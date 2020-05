UPTA advierte de que la situación de los autónomos será "insostenible" si no se prorroga el estado de alarma

La organización de autónomos UPTA ha advertido este martes de que la situación de los autónomos será "insostenible" si los partidos políticos no alcanzan un acuerdo que permita prolongar el estado de alarma más allá del 9 de mayo.

"Sería incomprensible que partidos políticos que alzan la bandera del trabajo autónomo sean ahora quienes perjudiquen de forma irresponsable a nuestro colectivo. De darse esta situación, los autónomos no olvidarán ni podrán perdonar que se les deje totalmente desamparados y desprotegidos", ha subrayado UPTA en un comunicado.

La organización ha hecho hincapié en que la prestación extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno para el colectivo de autónomos ha frenado una caída de la afiliación de autónomos que habría hecho historia.

En abril más de 41.000 autónomos echaron la persiana por la crisis del coronavirus. Los sectores más afectados fueron el pequeño comercio (-9.477 afiliados), construcción (-5.805 bajas) y actividades profesionales, con 4.283 autónomos menos.

"Se esperaban estos datos en cuanto al número de autónomos que cerrarían sus negocios. Afortunadamente, el balón de oxígeno que ha supuesto el cese de actividad ha frenado una caída histórica. Pero cuidado, si no se prolonga el estado de alarma, no tendremos las ayudas que nuestro colectivo ha conseguido a base de negociaciones con el Gobierno. Este escenario provocaría una auténtica catástrofe", ha advertido el presidente de UPTA, Eduardo Abad, quien ha pedido a los partidos políticos que valoren las "graves consecuencias" que podría provocar no prorrogar el estado de alarma.