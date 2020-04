Marta Gastón: "Es difícil mantener el equilibrio entre sanidad y economía porque esta es una situación inédita"

Hay razones para celebrar este Primero de Mayo?

Yo creo que más que razones para celebrar, el 1º de Mayo es una fecha para conmemorar y adaptarse a las circunstancias. Quizás este 1º de Mayo en este contexto de la covid-19 puede servir para recordarnos a todos no solo ese reto que tenemos colectivo –y por ello estamos trabajando las fuerzas políticas y los agentes sociales– de mantener y velar por el empleo, sino también para recordar cuestiones tan importantes como la calidad del mismo. Es algo que tenemos que preservar en este escenario de salida post-covid. En este contexto, tenemos que valorar colectivamente trabajadores ocupados, desempleados, empresarios y empresarias y autónomos el auténtico valor de la seguridad y la salud laboral.

Habla de calidad del empleo cuando mucha gente se conformaría con mantener el que tiene. El paro empieza a crecer y se disparará. ¿Eso lo asume, no?

En primer lugar, aspiro no solamente a mantener, sino de forma continua a mejorar la calidad en nuestro marco laboral. Y no hablo exclusivamente en el ámbito aragonés, sino en el nacional. Porque era patente en los tiempos pre-covid, no hace tantas semanas, que el empleo precario pesaba en el mercado laboral más de lo deseable.

Un empleo precario que seguirá o incluso aumentará.

Sí, pero esos primeros desempleados surgidos de esta crisis vienen precisamente de los trabajos precarios que había. No debemos dejar a un lado esa calidad. Ahora mismo, el reto del empleo es un vector que conduce todas las estrategias que debiéramos llevar en materia de economía. ¿Por qué? Porque hay un buen número de ERTE, como todos conocemos, en los que no están personas desempleadas, sino que durante seis meses son trabajadores que tienen su relación laboral en suspenso. Es decir, un conjunto de afectados, ya más de 100.000 en Aragón, que desgraciadamente tienen una auténtica incertidumbre sobre su futuro inmediato.

¿Y el empleo que seguramente se destruirá?

Estamos en un contexto distinto a aquel de marzo en que se generaban nuevos empleos en condiciones normales. Contratos para campañas estacionales que se hacían antes de Semana Santa y no se han hecho. Toda esa creación de empleo, fundamentalmente del sector servicios vinculado al turismo y a la hostelería, la hemos dejado de tener en nuestro mercado laboral. Pero como hemos dicho siempre desde 2015, somos plenamente conscientes de quiénes son los que crean empleo: los empresarios y los autónomos. Y por ello nuestro reto en materia de empleo es velar por cuidar nuestro tejido productivo.

¿Cree que se pueden crear nuevos puestos de trabajo?

Ahora mismo estamos supeditados a la salida de la crisis sanitaria, que es la que va a marcar el escenario de salida de la crisis económica. En el momento en el que se vayan dando las distintas fases de desescalada, desconfinamiento y salida del estado de alarma la apertura gradual de distintas actividades económicas tiene en el caso aragonés un elemento adicional, que son las expectativas por los proyectos inversores que ya antes de que llegara el coronavirus estaban trabajados.

¿Siguen garantizados esos proyectos, se han retrasado?

Si acaso se ha podido retrasar algún trámite administrativo o la construcción en las semanas que esta paró. Pero lo importante es que están garantizados.

Se refiere a Bon Àrea en Épila y los de Amazon.

Sí, Bon Àrea y los tres centros de datos de Amazon Web Services. También hay otros proyectos que no se han hecho públicos pero que están en cartera y no se harán públicos hasta que no estén en firme. Lo que es realmente interesante es el de mantener ese pulso para que Aragón siga siendo un territorio potencialmente deseable en materia de inversión.

¿En qué ámbitos?

Hablamos de despegues logísticos, de ampliaciones de plataformas. Teníamos también desde 2018 un estudio sobre el potencial en Aragón del sector farmacéutico, que podría hacer del entorno de Zaragoza un hub logístico, teniendo en cuenta el aeropuerto, la intermodalidad y esas ampliaciones de plataformas. Yya tenemos listo para hacer público en el momento en el que la crisis sanitaria haya finalizado una manifestación de interés para convocatorias de I+D en el sector farmacéutico. Esa convocatoria será adicional a una nueva de automoción y una nueva de economía circular.

En la línea farmacéutica entiendo que cuentan con el impulso de empresas del sector como Alliance Healthcare y Novaltia, ¿pero quieren ampliar el ámbito dentro de lo sanitario?

Además de esos grandes distribuidores lo que queremos es apostar por la producción, la I+D, sobre todo ahora que el sector farmacéutico, y más ampliamente el de la salud, se ve que es fundamental. Creemos que es una oportunidad el tratar de atraer esos proyectos. Lo hacemos acompañados, en este caso, con el clúster de logística y con el clúster de salud Arahealth. Con las propias empresas. Está creado un germen.

¿También se apuesta por fabricar material sanitario, ese del que hemos carecido durante la crisis?

No, no, ese es otro sector. Queremos apostar por esa investigación aplicada a la producción de fármacos, en el ámbito de esa materia que marcará la salida de esta crisis, que es la vacuna. Hablar de material sanitario es complementario, pero no entraría aquí.

Acabamos de conocer los datos del paro de la EPA del primer trimestre, en los que aún no se nota cuál será la repercusión real de esta crisis en el empleo. ¿Hasta dónde prevé que puede llegar nuestra tasa de paro?

Estos datos son el punto de inflexión, porque fue a partir del 15 de marzo cuando empezó a estar afectado nuestro mercado laboral y la encuesta de población activa hace un promedio del trimestre, así que mínimamente ha podido impactar. El auténtico golpe vendrá marcado en la segunda EPA del año y tampoco será la definitiva, será una toma de temperatura de cara a esas estimaciones. Es complicado hacer la estimación de cuántos de los afectados por ERTE acabaran siendo parados.

¿Es consciente de que ese número será muy elevado?

En función del tiempo y las condiciones de salida del estado de alarma lo sabremos.

¿Están satisfechos en el Gobierno de Aragón con la actuación y las medidas del Gobierno central en materia económica?

En este momento lo que cabe es empatizar. Hacer frente a algo descomunal como esto nos ha venido totalmente de sorpresa y de forma inesperada en su envergadura. Por ello la actividad del Gobierno central en materia económica es totalmente comprensible, con un cúmulo de normativas que han ido llevándose a cabo, sobre todo adaptándose a las circunstancias. No puedo decir que esté de acuerdo en todo lo que se ha hecho. Se nos quitó a las comunidades autónomas, sin avisarnos, los fondos para la formación de empleo, cuantificados en 38 millones de euros en Aragón. Creo que esto podría formar parte de la estrategia de salida.

Ha habido mucho descontento con la gestión en los decretos del Gobierno central, corrigiendo cuáles eran las actividades esenciales y confundiendo a las empresas. Incluso aquí hubo que hacer un texto que lo explicara.

Nota interpretativa, sí. Esto parte de que la crisis principal es la sanitaria, de forma paralela desde que esta empezó en ningún momento hemos abandonado el seguimiento de la crisis económica. Es difícil mantener el equilibrio entre sanidad y economía porque esta es una situación inédita. No conocemos el tiempo del confinamiento, de la gradualidad, de los territorios de vuelta a una actividad económicamente más o menos normal.