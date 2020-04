Bruselas pide no discriminar por nacionalidad al retirar restricción de viaje

La Comisión Europea (CE) pidió este miércoles no discriminar por nacionalidad a los viajeros que puedan entrar en un país de la Unión Europea cuando se levanten las restricciones de desplazamiento aplicadas por la pandemia del coronavirus.

"Para permitir a la industria turística recuperarse, el colegio (de comisarios europeos) considera que las restricciones de viaje se deben levantar tan pronto como sea posible, evitando cualquier discriminación sobre bases de nacionalidad y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica", declaró la vicepresidenta de la CE para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

La política checa se expresó en ese sentido durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal de los comisarios europeos, en la que abordaron la situación del turismo ante la COVID-19.

Jourová insistió en que se necesita "el mismo enfoque" para levantar las restricciones de viajes dentro de la UE, entre las fronteras de los diferentes Estados miembros. Países como España mantienen cerradas sus fronteras para combatir la actual crisis sanitaria.

En cuanto a las fronteras exteriores del club comunitario, clausuradas al menos hasta el 15 de mayo, consideró que la apertura se deberá realizar en una segunda fase y teniendo en cuenta el estado de la pandemia en países terceros.

La vicepresidenta de la Comisión adelantó que el Ejecutivo comunitario trabaja en unas directrices sobre esas cuestiones que se publicarán a mediados de mayo.

Jourová agregó que el levantamiento de las restricciones también deberá tener en cuenta las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, orientaciones de salud y seguridad, así como medidas para garantizar la seguridad de turistas y trabajadores del sector.

"Está bastante claro que no queremos tener discriminación alguna. No debería haber selección de quién puede entrar al país y quién no sobre la base de la ciudadanía o nacionalidad. Ese es el principio que queremos mantener", resaltó.

Los ministros de Interior de la Unión Europea ya pidieron este martes a la Comisión Europea que coordine el futuro levantamiento de las restricciones y controles que se aplican en las fronteras entre Estados miembros desde que comenzó la epidemia de coronavirus.

"A ambos lados de las fronteras se deberán tomar las mismas medidas y al mismo tiempo. Creo que para muchos países de la UE (la cuestión) no es levantarlas o no, sino cómo hacerlo", dijo en una rueda de prensa telemática la comisaria europea de Interior e Inmigración, Ylva Johansson.

La reapertura de las fronteras tendrá lugar de manera "gradual", empezando por las áreas que hayan registrado una disminución de los casos de covid-19, según un comunicado difundido por la presidencia semestral del Consejo de la UE que desempeña Croacia.