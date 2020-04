Verónica Iliescu: "Unos han actuado mejor que otros por tener mejor previsión y estar más preparados"

¿Cómo se dirige una empresa como Cablescom, con muchos de sus empleados teletrabajando?

Yo estoy teletrabajando parte de mi tiempo, porque nuestra empresa se dedica a la fabricación. Por tanto, tenemos a los operarios trabajando en la planta y la mayoría del personal de oficinas está teletrabajando. No es fácil, pero sorprendentemente nos ha funcionado bien desde el primer momento. La verdad es que no hemos tenido problemas, tenemos objetivos muy claros, entonces todos sabemos lo que tenemos que hacer.

¿Cuántos trabajadores están en la fábrica y cuántos en casa?

Somos un total de 250 y tenemos trabajando en la fábrica, en tres turnos, a unos cien o ciento y pico. Y luego están algunos trabajadores de apoyo, haciendo una especie de guardia y otros que se están rotando, los encargados de producción, expediciones, los que controlan alguna subcontrata, informática. El resto estamos entre casa y la fábrica.

¿Formar parte de un grupo chino les ha permitido ser más previsores para tomar decisiones?

Yo creo que sí, nos ha dado ciertas ventajas. Hemos estado abiertos todo el tiempo al estar en un sector esencial y ser exportador, pero empezamos a tomar medidas antes del 5 de marzo. Es decir, la semana anterior a ese día empezamos a distribuir material para que la gente pudiese trabajar desde casa con la directriz clara, también comenzamos con un protocolo de prevención que se ha ido implementando, con distancia entre la gente, guantes, geles, mascarillas, desinfección de las zonas comunes. ¿Y en qué nos ha ayudado ser parte del grupo chino? Aparte de que ya teníamos la experiencia previa de ellos es que ellos nos han enviado, por ejemplo, mascarillas. Tenemos casi todo, es más, hemos comprado una impresora 3D porque tenemos un trabajador que se ha puesto a hacer mascarillas en su casa, así cuando tuviésemos abastecida a nuestra gente pudiésemos ayuda a alguien más. Y ya hemos instalado una cámara termográfica de control de acceso.

Los pedidos en Cablescom se han incrementado. ¿Por qué?

Han entrado más porque tenemos como clientes a operadoras como Telefónica, Orange y McMóvil en España, y fuera tenemos operadoras grandes en muchos países. En algún momento ellos se han visto ante un posible peligro de quedar desabastecidos y han reforzado lo que ya tenían por contrato.

No prevé entonces afecciones negativas a su negocio.

De momento, no. Obviamente dependerá mucho de las medidas que se tomen, porque un 80% de nuestra producción va fuera de España. Si los demás países europeos no toman medidas de restricción a las obras para la instalación de nuestros cables entonces no creo que tengamos problemas.

¿Qué aprenderemos de esto?

Creo que aprenderemos a ser más previsores. También a tener un plan muy bien hecho de cómo hay que actuar en un caso de desastre como este. Es verdad que esta es una situación que no conocíamos ninguno, pero creo que hay empresas, organizaciones y gobiernos que han actuado mejor que otros por tener una previsión y estar mejor preparados. Ya se estaba viendo lo que estaba pasando en otros países y se podía prever lo que nos iba a llegar. Se sabía lo que pasaba en China. Nosotros tenemos cierta autonomía y la matriz nos dijo que hiciéramos lo que se hace en el país, pero ya vimos qué es lo que había que hacer.