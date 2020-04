Sobre los ERTES

La pandemia del Covid-19 ha ocasionado que los Graduados sociales y Asesores Laborales, en general, nos hayamos tenido que volcar, como es nuestra obligación, como profesionales y poner todos nuestros medios sin limites de horarios y días de fiesta, para dar respuesta a las necesidades que la Administración ha impuesto a las empresas para poder tramitar un ERTE y las nuevas obligaciones documentales, impuestas fundamentalmente por el Servicio Público de Empleo, que han sido tramitadas por medios telemáticos mediante plataformas saturadas con múltiples dificultades, técnicas , inseguridad jurídica, cambios continuados, etc.

Mi único deseo es poner de manifiesto que nos hemos volcado en nombre de las empresas a las que asesoramos con el objeto de que los trabajadores puedan percibir el desempleo cuanto antes, y si esto no se produce así, no habrá sido por nuestra causa.

Indicar algunas cuestiones, como que a pesar de que el gobierno anunció que el desempleo se concedería a todos sin tener en cuenta el hecho de que no tuvieran las cotizaciones necesarias, esta promesa no se esta cumpliendo respecto a algunos colectivos, entre los que destaca los incluidos en el Régimen General Asimilado que integra a las personas que ejercen alguna función de dirección, sin poseer el numero de acciones necesario para ser incluidos como autónomos societarios, y por ello tampoco pueden acceder a las ayudas por cese de actividad, de tal forma que no van a cobrar nada, ¿alguien se acordará de ellos?

Por otro lado, la nueva exigencia para los ERTES por fuerza mayor de mantenimiento del empleo durante seis meses que lleva aparejada la pérdida de la exoneración de seguridad social de los periodos suspendidos será un problema para la viabilidad futura de muchas empresas, que no volverán a tener el mismo grado de actividad, debería haberse contemplado que al menos si se produce algún despido procedente derivado de causas objetivas, no computen a estos efectos, como habitualmente se exigía respecto a otras bonificaciones de Seguridad Social.

Tampoco se ha habilitado a día de hoy el procedimiento regulado por el R.D. Ley 11/2020 de 31 de marzo, para tramitar las ayudas a las empleadas de hogar que han perdido o reducido sus actividades, a pesar de que la norma indicaba que se establecía un plazo hábil de solicitud de 30 días, de los cuales ya han transcurrido dos terceras partes a la fecha de este artículo.

La prolongación de la situación de inactividad precisará de mayor eficacia y voluntad política para mantener el tejido empresarial que sustentan fundamentalmente las pymes y los autónomos, cualquier actuación o pacto político debe contemplar estas premisas, y realizar un conjunto de medidas que minimicen la previsible debacle y crisis económica y social.

(*) Francisco Javier Lázaro Gimeno es asesor laboral.