Más de la mitad de las ovejas sin esquilar en Aragón por falta de personal cualificado

“El 80% de las ovejas de Aragón las esquilan empresas que cuenta con personal de fuera de España”, detalla Carlos Bernués, coordinador del grupo de esquileo de la cooperativa aragonesa Oviaragón-Grupo Pastores. Con estos números, que ponen de relieve el hecho de que el oficio se ha ido perdiendo debido, sobre todo, a la dureza del trabajo, no es de extrañar que en un momento como este, en el que no se permite la entrada de profesionales extranjeros debido a la crisis sanitaria del coronavirus, muchas ovejas se vayan a quedar sin esquilar este año.

“Nosotros hemos empezado a trabajar ya, pero contamos con poco menos de la mitad del personal que necesitamos”, explica Bernués. “Así que una vez que nos han confirmado que solo se va a permitir dejar entrar al personal transfronterizo. y contando con que parte de nuestros trabajadores proceden de Polonia, Rumanía y Uruguay, hay que asumir que este año tan solo se van a poder esquilar algo menos de la mitad de las ovejas, porque el esquilo no se puede retrasar”.

Y es que en primavera las ovejas se esquilan, generalmente desde abril a finales de mayo. “En julio y en agosto, en algunas zonas altas del Pinireo aún se podrían esquilar, pero en las zonas bajas, como la Hoya de Huesca y el valle del Ebro, no, porque estás desprotegiendo al animal de su ‘ropaje’ en un momento en el que se puede quemar con el sol”, señala este coordinador de esquileo. “Por lo que aunque puedan venir estos trabajadores en junio, habría muchas ovejas que ya no se podrían esquilar, se queman. Y si se queman puedes tener un gran número de bajas”.

Más información El ovino, en caída libre por la pandemia con los cebaderos a rebosar y sin salida al mercado

Sarna, tiña y pérdidas económicas

Pero, ¿qué ocurre si no se esquilan las ovejas? “El principal problema es que este año, al haber tenido un invierno cálido, hay un nivel algo más elevado de enfermedades, como la sarna o la tiña; es una coincidencia también. La sarna, la tiña y alguna otra enfermedad, como la miasis, pueden ser contagiosas, por lo que puede acabar provocando un problema sanitario serio no solo para las ovejas, sino para la población”, asegura Bernués. “Y es que con el esquilo se facilita la eliminación de ácaros y de los ectoparásitos (es decir, aquellos parásitos que viven en la superficie del cuerpo de los animales) que pueden acabar provocando esas enfermedades”.

Asimismo, con el esquilo también se facilita la cubrición. “Los animales cuando llevan mucha lana no se cubren bien, por lo que no habrá una buena reproducción”, cuenta el mismo. “Entonces si la cubrición de primavera, que es la que da origen a los corderos que nos comemos todos de las fiestas del Pilar hasta Navidad, no es buena, esto también va a afectar económicamente al ganadero, pues son las fechas en las que el cordero lleva un mejor precio, generalmente”. A este futuro problema se une al hecho de que en estos momentos el sector ya está sufriendo debido a que el consumo está desplomado y la exportación se encuentra paralizada.

Más información El sector taurino, maniatado por el coronavirus

“Además del fracaso económico para los ganaderos, del problema sanitario y de que se producirán algunas bajas, porque se produce una mortalidad más elevada cuando las ovejas no se esquilan, el año que viene, al haber muchas ovejas que no se podrán esquilar este año, se esquilarán con mucha más dificultad”, continúa. “Y la lana que se obtenga también será de peor calidad, lo que conllevará a que la lana tampoco subirá de precio. Es decir que estos precios a los que se vende la lana, que ya suelen ser bajos, al año que viene no se levantarán”.

Así que, Bernués lo tiene claro: “Si no hay esquiladores al sector ovino le supone un problema serio y grave. Eso sí, también entendemos que estamos viviendo una crisis sanitaria”.

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.