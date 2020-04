Benito Tesier: "La industria trata de concienciarse de que esto sea un bache"

¿Cuándo piensa que podrá volver a ponerse en marcha la automoción en España?

Es un escenario incierto. Hay voluntad de arranque, de empezar en cuanto se pueda, pero es más voluntad que realidad. Hay que esperar a que las autoridades nos den permiso y a que haya normas seguras y claras. No podemos poner en riesgo el esfuerzo y sacrificio realizado hasta ahora. El arranque solo será posible si somos capaces de garantizar que en las fábricas no haya contagios y tengamos equipos de protección suficientes para los trabajadores.

¿Lo ve factible en este escenario de escasez, incluso para los sanitarios?

Estamos en conversaciones las dos grandes organizaciones del sector, Anfac y Sernauto -de la que presido la Comisión de recambios- para consensuar protocolos y sumar el trabajo de preparación en sus plantas que ya están haciendo PSA y otros fabricantes. Volkswagen Navarra prevé una vuelta gradual a la actividad a partir del 20 de abril y Ford desde el 27. Es decir, tan pronto como se pueda, pero con toda la prevención. Y ahí el punto débil es conseguir los equipos de protección. Tenemos dos o tres semanas para obtenerlos en España o donde sea. Hay que arrancar bien y sin garantías no arrancaremos por mucha voluntad que haya.

Quizá sea más difícil hacerse con los EPI para las auxiliares que para las marcas.

Si antes del coronavirus ya había unión por defender un interés único en el sector, ahora es mayor la necesidad de ir juntos y todos de la mano en esto. Y el propio Gobierno también va a empujar. Por eso creo que esta será una reapertura muy consensuada y el escenario más posible es que el sector de la automoción arranque la última semana de abril y que sea un arranque conjunto, ya que muchas auxiliares, sobre todo las pequeñas y medianas, no han llegado a parar. Pero insisto, hay que hacerlo bien y con seguridad para no correr riesgos. Arrancar mal es echar por tierra el sacrificio y esfuerzo realizado hasta ahora por los sanitarios. No podemos generarles un problema aunque nos duela en lo económico.

Una vez retomen la actividad, ¿tardará mucho en reactivarse la compra de coches?

Es la gran duda que se tiene en el sector, cómo se comportará el mercado. Si antes en España teníamos un parque envejecido con una media de 12 o 1 3 años de antigüedad es posible que aún lo estiren más o puede suceder también que los que se habían quitado el coche, para evitar el transporte público ahora se compren uno. Ahí puede haber una oportunidad de negocio. Pero el resultado final dependerá del comportamiento que tengan grandes mercados como Alemania y de ahí hacia arriba, países nórdicos, que no están confinados y siguen teniendo consumo. La incógnita es qué sucederá con esos mercados y otros como Inglaterra, destinatarios de nuestros coches. Y también de lo que pase en China, donde la automoción está arrancando al 100% y demanda tecnología europea. Puede que al final no nos veamos tan perjudicados, pero habrá que esperar para ver la tendencia de la demanda.

Hasta que este sector industrial recupere la normalidad, ¿le hará falta una segunda o incluso tercera oleada de expedientes temporales de empleo (ERTE)?

Depende de cómo cada empresa lo haya presentado. Si lo han vinculado al tiempo que dure el estado de alarma, posiblemente tengan que negociar otro. En estos momentos, hay solicitados 33 por parte de socios del Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR): la mayoría de ellos por fuerza mayor (principalmente de empresas multinacionales) y el resto por causas técnico económicas (pymes principalmente). En Brembo lo planteamos por fuerza mayor y nos permitirá la vuelta al trabajo de forma progresiva a partir del 20 de abril. Tenemos bolsa de pedidos acumulada para Argelia o Turquía que quedó bloqueada y algo de cartera nacional. De ahí el intento de arrancar a la mayor brevedad posible. Y pienso que ya habrá reaperturas puntuales, a partir del día 13 (hoy mismo) en la industria auxiliar, que irán a más hasta que se generalice la vuelta para todo el sector la última semana de abril. Por ejemplo, en cuanto abra Ford, lo hará Ronal Ibérica en Teruel, que les hace todas las llantas.

¿Al final se perderá mucho empleo?

Cuanto antes recuperemos la normalidad antes aseguraremos los puestos de trabajo. Toda la industria está tratando de concienciarse de que esto sea un bache y no una caída.

¿Requerirá de ayudas el sector para salir adelante?

Lo primero es atender lo prioritario y que la disposición de tesorería vaya a amortiguar el impacto social generado por una crisis sanitaria y económica nunca vista. No obstante, lo que ahora se necesita es una Europa unida con planes europeos para ayudar a sectores estratégicos. Por ahora, hay dudas de dicha unidad, pero de esto no se sale de forma aislada sino colectiva.