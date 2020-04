José María Saldaña: "Apagar el wifi si no se usa mejora la situación para nuestros vecinos"

El aislamiento se combate con comunicación por lo que, en medio del confinamiento para combatir la pandemia Covid-19, cada vez les pedimos más a nuestros sistemas de telecomunicaciones.

Internet se ha convertido en una herramienta esencial: el tráfico de las redes en España ha crecido casi un 25% durante la crisis del coronavirus, aunque algunas fuentes hablan del 40%. Este crecimiento se aplica tanto al tráfico de internet como a las redes móviles. Las llamadas telefónicas han aumentado un 50%.

Estamos teletrabajando mucho...

Uno de los servicios más demandados para hacer teletrabajo son las videoconferencias. Por ejemplo, Cisco ha ofrecido gratuitamente su herramienta de videoconferencia y colaboración Webex para particulares, empresas, escuelas y otros servicios públicos. Esto ha supuesto que haya duplicado su tráfico en la primera quincena de marzo, con 3,2 millones de reuniones. Anteriormente, en China, el tráfico de Webex se multiplicó por un factor de 22 desde el comienzo de la crisis.

¿Está el sistema preparado para soportar tanto teletrabajo, tanto ‘streaming’ y tanta conectividad móvil?

Según un informe reciente de Cisco, España cuenta con una de las mejores redes de Europa: el 88% de los hogares tiene acceso a redes de banda ancha. En algunos casos se ha podido notar cierto nivel de congestión. Sin ir más lejos, los vídeos de Whatsapp se descargan ahora mucho más despacio. Pero esto no tiene por qué ser un problema de la red, puede tratarse simplemente de que los servidores de la empresa no dan abasto con tanta demanda (como suele ocurrir cada Nochevieja). Es decir, el problema no es la ‘autopista’, sino la capacidad de gestionar los pedidos del proveedor.

¿Se han tomado medidas para evitar la congestión de la red?

El Gobierno ha firmado con las operadoras un acuerdo para garantizar el servicio del 061 y las operadoras están pidiendo a los usuarios que hagan un uso responsable de las redes, sin enviar demasiadas cosas. Algunas empresas han tenido gestos significativos, como regalar más gigas a sus usuarios sin coste adicional.

Más información Los operadores aconsejan un uso responsable para no saturar internet

Los proveedores de ‘streams’ de vídeo, como Netflix, HBO o Prime Video, son grandes ‘congestionadores’ de la red. ¿Cómo podrían contribuir a que sigamos manteniendo una internet transitable?

El 70% del tráfico de internet es de vídeo. Algunos gobiernos, o la propia Unión Europea, han pedido a los grandes proveedores que reduzcan la calidad máxima disponible de sus contenidos, es decir, las series de Netflix, Amazon, HBO, y también los vídeos de Youtube, no estarán disponibles en ‘ultra-high definition 4K’. Este detalle, que simplemente hará que la imagen se vea un poco pixelada en los televisores grandes, reducirá el ancho de banda en un 25%.

Pero ¿hay riesgo de llegar a una saturación que nos deje tirados?

Yo no soy profeta, pero de momento nada parece apuntar en esa dirección. Las redes han respondido muy bien durante las primeras semanas de la crisis, cuando había mucho nerviosismo (pensemos en lo que ocurrió con los supermercados). Ahora no parece esperable que haya una nueva subida. Ya llevamos muchos días, y no parece que vaya a haber cambios drásticos.

Como usuarios confinados, ¿cómo podemos optimizar el tráfico?

Algunas medidas que propuestas son: hacer llamadas con voz en lugar de vídeo (cuando no sea necesario), hacer grandes descargas en horas con poco tráfico (la noche, la madrugada), evitar reenvíos masivos de vídeos o fotografías. Apagar el wifi si no se está usando mejora la situación para nuestros vecinos.

Cuando pierdo la señal, ¿es el vecino que interfiere en mi frecuencia?

La señal wifi tiene asignado un número limitado de canales. En los bloques de pisos y en el centro de la ciudad, mi ‘router’ puede estar utilizando el mismo canal que algún vecino (de arriba, de abajo, del piso de al lado). Eso hace que no pueda emitir durante algunos intervalos de tiempo. Una recomendación es apagar y encender el ‘router’, por ejemplo cada semana: tienen un algoritmo que busca el canal menos saturado y que solo se ejecuta al arrancar.

Estos son días de reuniones por videoconferencia. ¿Qué efecto tiene una videoconferencia sobre la red?

La videoconferencia compite por el ancho de banda como el resto del tráfico. El problema es que el vídeo puede ocupar bastante, sobre todo cuando hablamos muchos: si hablan dos, hay dos flujos de vídeo (uno en cada sentido). Pero si hablan cuatro, hay 12 flujos: cada uno de los cuatro tiene que recibir el vídeo de los otros tres. Es decir, el tráfico crece con el cuadrado del número de participantes.

¿Mejor escoger aplicaciones de vídeoconferencia que permitan ajustar la calidad del vídeo a la congestión de red, como por ejemplo Teams o Skype?

Hace años hicimos un estudio sobre cómo se adapta Skype a la situación de la red: le reducíamos artificialmente el ancho de banda, y veíamos lo que hacía. Era impresionante lo rápido que se adaptaba a las reducciones de ancho de banda, y también lo rápido que mejoraba la calidad cuando le dábamos más. Estas herramientas están muy pensadas, y ellas mismas van adaptando la calidad.

Tememos el ataque del coronavirus, ¿deberíamos también temer los ciberataques?

A río revuelto, ganancia de pescadores. Estos días también proliferan los ataques, el spam, el 'phishing': la gente aprovecha cualquier oportunidad para engañarnos. Hay muchos usuarios que están aprendiendo nuevas herramientas de teletrabajo a marchas forzadas, y esto les puede hacer más vulnerables.

De esta cuarentena ¿sacaremos también lecciones aplicables a las telecomunicaciones?

Como ingeniero de Telecomunicación, creo que la primera lección es que nuestro trabajo es importante (“esencial” según dicen los decretos). Y debemos estar muy orgullosos, porque estamos pasando la crisis con nota. Otra lección es que teletrabajar es posible, y puede ayudar a conciliar el trabajo con la vida familiar. De hecho, para mí esta crisis está siendo una gran lección (obligatoria) de conciliación.

Otra lección es que hay que tener los sistemas actualizados, y hay que saber hacer las cosas. En estos días he ayudado a muchos a organizar videoconferencias, a configurar la conexión, a acceder a un ordenador remoto, y a muchas otras cosas.

Y quizá una última lección: hay que hablar más con nuestros familiares y amigos. Por supuesto, estas semanas hay que reservar tiempo para hablar con los que están solos en su casa (padres, abuelos, amigos). Yo en estos días estoy hablando con muchísima gente, y en muchos casos hacía mucho tiempo que no hablábamos.

El perfil

Investigador el I3A en la Universidad de Zaragoza, sus temas de estudio están relacionados con la calidad en redes cableadas e inalámbricas. Ha estudiado diferentes servicios con requerimientos de tiempo real, como las videoconferencias o los juegos ‘online’ y ha realizado algunos trabajos para mejorar la seguridad en dispositivos del internet de las cosas. Actualmente está trabajando en un proyecto financiado por Orange Francia para mejorar la calidad en redes wifi domésticas.