La DGA anuncia apoyos financieros para pymes y autónomos

El departamento de Economía del Gobierno de Aragón ha anunciado este viernes un paquete de medidas para apoyar a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos en el ámbito financiero, a fin de que tengan la liquidez suficiente que les permita sostenerse tras sufrir los efectos del estado de alarma decretado para hacer frente a la expansión del coronavirus.

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Ejecutivo autonómico,Marta Gastón, ha precisado que Avalia, la sociedad de garantía recíproca que tiene a la DGA como socia mayoritaria, ampliará hasta el 75% la cobertura de aval concedida a pymes gracias a la renegociación del contrato de reafianzamiento.

Economía también echa mano de la sociedad pública Sodiar (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón), donde el Ejecutivo regional tiene el 78,73%, que da paso a una moratoria en el pago de las amortizaciones de los préstamos que da a proyectos empresariales "para facilitarles liquidez", según ha destacado la consejera Gastón. El los próximos seis meses, ha precisado, solo pagarán la cuota correspondiente a los intereses.

La titular de Economía ha informado también de la publicación por parte del Gobierno de Aragón una nota interpretativa que estipula qué empresas pueden solicitar la posibilidad de seguir trabajando aunque de entrada no estuviesen consideradas entre las no esenciales. En la identificación de las actividades que pueden entrar, la DGA ha trabajado con las patronales CEOE y Cepyme, las Cámaras de Comercio y los clústers para identificar qué tipo de compañías merecerían estar. "Ganando esta flexibilidad conseguiremos que algunas empresas no tengan que parar totalmente, lo que será determinante para su futuro", ha dicho Gastón.

La consejera ha indicado también que prepara la configuración de un equipo de economistas que ayudarán al Gobierno aragonés a plantear posibles estrategias que sirvan para anticiparse a los efectos negativos que tendrá en el sector productivo la crisis del Covid-19. Ese grupo estará formado la próxima semana y será a partir de entonces cuando podrá dictaminar qué nos espera y cómo se puede trabajar. Gastón ha reconocido, al hilo de esto, que es imposible saber en este momento cuál será el alcance real de la crisis, a cuántos trabajadores afectará y el desempleo que generará y cuánto caerá el producto interior bruto (PIB).