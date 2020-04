Calviño asume que los datos de paro de marzo no serán buenos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido este miércoles que los datos de paro de marzo, que el Ministerio de Trabajo publicará mañana, "no serán positivos".

"No podemos esperar buenas noticias. Mañana veremos las cifras, pero no son positivas", ha señalado Calviño en declaraciones a Onda Cero.

La ministra ha subrayado que "a nadie se le escapa" que los datos de paro y afiliación serán negativos a tenor de los datos diarios que se han ido conociendo sobre la presentación de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) por parte de las empresas afectadas por la crisis sanitaria por el coronavirus.

Por eso, ha insistido, "hay que atacar la emergencia sanitaria", para que la economía vuelva cuanto antes a la normalidad.

"Necesitamos ingresos, los gastos públicos no desaparecen"

Por otro lado, y sobre la no suspensión de la recaudación de impuestos como el IRPF, Calviño ha asegurado que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado, y "no desaparecen".

"Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos (...) No podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público", ha insistido Calviño.

En cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, Calviño ha indicado que, #aunque comprende la reclamación, el Estado, el sector público, no puede reemplazar al conjunto de la economía".

