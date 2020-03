"Esta crisis va a arrastrar autónomos porque no puedes afrontar los gastos si tienes una empresa cerrada"

Los autónomos aragoneses hacen cuentas para afrontar otros 15 días de caída de ingresos o sin actividad. Acaban de pagar las cuotas de la Seguridad Social del mes en el que apenas han trabajado y piensan en cómo hacer números para abonar el IVA en abril y el IRPF, tras la ampliación del estado de alarma para frenar el avance del coronavirus. Las nuevas medidas del Gobierno que incluyen una moratoria en el pago de los alquileres de locales, hipotecas y aplazamiento de cuotas no les parecen suficientes para resistir este parón de la economía.

"Estamos totalmente desprotegidos. Tenían que habernos quitado la cuota de autónomos", reprocha Fernando Lázaro, de 49 años, autónomo con una empresa de trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas, colocaciones de ascensores y otras obras en comunidades. "Con el decreto que sacó el Gobierno el domingo no podíamos ir a trabajar, pero el lunes por la noche volvió a modificarlo y sí podemos", apunta. Pero no hay reformas.

Montó hace tres años Multiservicios Zaragoza, con otro socio, Joaquín Macarro, y tienen tres empleados. "Nuestros trabajadores no pueden trabajar, pero nosotros, sí", destaca sobre una situación en la que escasea el trabajo con todos los ciudadanos encerrados en casa y con miedo al contagio. Han solicitado un ERTE para sus asalariados. "Es inviable que podamos hacer el trabajo. Estamos todos sin trabajar". Afirma que no se va a beneficiar de ninguna de las prestaciones para autónomos. Pide apoyo como a los asalariados, al menos un mínimo.

"De momento, vamos a ver cómo salimos de esta y si sobrevivimos"

Prefiere no pensar en qué ocurrirá tras el estado de alarma. "De momento, vamos a ver cómo vamos a salir de esta y si sobrevivimos. Esta crisis va a arrastrar a una cuarta parte de los autónomos porque no puedes afrontar los gastos si tienes una empresa cerrada", lamenta. Y eso que prefiere ser optimista, pero calcula que la situación de alarma se puede prolongar al menos este mes de abril.

Comercio: "Estamos pagando aún la crisis de 2007 y llega esto"

"Estamos pagando aún la crisis de 2007 y ahora llega esto, ahora que estábamos viendo un poco la luz", lamenta la propietaria de un comercio textil del centro de Zaragoza. Con la anterior crisis inmobiliaria y financiera "he visto cerrar a toda la competencia". Para seguir adelante volvieron a hipotecar su casa y "gracias a eso salimos adelante" y "con mucho esfuerzo", recalca. "La crisis fue un volver a empezar". Tenía empleados y hubo que despedirlos. "Fue muy duro", recuerda.

Ahora, de nuevo se enfrenta a la incertidumbre de qué ocurrirá con su negocio y su empleo, paralizado con el decreto de alarma. "Este mes no se ha generado dinero. Desde el día 6 no entró nadie a las tiendas". Cree que ahora se está viviendo una fase de "calma" pero cuando se intente poner en marcha la economía de nuevo al ritmo habitual "vendrá la tempestad". Considera que la situación es similar para otras tiendas. "No sabemos si podremos volver a abrir", confiesa.

El casero le ha dicho que no le cobra el mes de abril, pero entiende que no van a estar sin pagarle más rentas. "Hemos pagado ahora los impuestos y las facturas van pasando". Y cree que llegará el verano sin haberse normalizado del todo la vida diaria.

Pese a todo se mantiene positiva y confía en que habrá un hueco para el pequeño comercio después del estado de alarma. Ha solicitado la prestación por cese de actividad durante el estado de alarma, aprobada por el Gobierno, y acogerse al paro. Y recalca que "lo primero es la salud". De momento, lo que pide es "tener dinero para comprar comida y que no cojamos la enfermedad".

Construcción: "Después va a aumentar la economía sumergida"

José Tomás Soriano, albañil, en su casa estos días por la falta de trabajo. Heraldo.es

José Tomás Soriano tiene 55 años y lleva 20 trabajando de albañil, en el sector más tocado por la crisis anterior y que ahora empezaba a repuntar. Vive estos días de sucesión de decretos "con confusión", confiesa. "He trabajado tres o cuatro días en marzo", reconoce. Por ello, ha acudido a su gestor para pedir un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para el único trabajador que tiene. No pide ayudas pero que "si tengo cero ingresos, al menos tenga cero gastos por la actividad. Ahora nos viene el IVA y el IRPF. Al menos quitarnos cargas, luego ya habrá tiempo de pagar", plantea.

Tiene claro que "si a mi no me aprueban el ERTE temporal, yo cierro. No puedo mantener un trabajador, pagar un sueldo y una Seguridad Social", reconoce. "Pido que el Estado nos abandone". Aunque entiende que "es complicado gestionar algo así", reprocha que se toman decisiones sin consultar a los colectivos afectados.

"Si a mí no me aprueban el ERTE temporal, yo cierro. No puedo mantener un trabajador"

La pregunta que más le inquieta es "¿qué pasará el día después cuando me digan que puedo salir de casa y puedo ejercer mi actividad?" Cree que el panorama que se va a encontrar "va a ser muy duro". Los clientes no estarán para gastar en cambiar un baño o una cocina y teme que, como ya ocurrió en la anterior crisis, "lo que va a aumentar es la economía sumergida". En ese escenario piensa que "si no cierro ahora tengo todas la papeletas para cerrar entonces".

"Y el 20 de abril viene el IVA, ¿qué IVA?"

Desde la asociación de autónomos ATA Aragón recuerdan que en marzo "por desgracia se ha tenido que pagar la cuota de autónomos. La han descontado cuando no hay ningún ingreso". "Y el 20 de abril viene el IVA, ¿qué IVA?" Estos días entre la avalancha de consultas que llegan a la asociación "nos están diciendo algunos asociados que les están pasando la cuota íntegra y no proporcional como dijo el Gobierno", que se tendrá que devolver. Critican que el Ejecutivo ha "transmitido una inseguridad jurídica muy grande por los cambios constantes". Abogan por la supresión de las cuotas de autónomos.

"Otra vez nos han vuelto a dejar en la cuneta", lamentan. No cree que ni los aplazamientos ni las moratorias ayuden. "Habrá autónomos que no pueden o no deben endeudarse más. Con lo fácil que era suprimir la cuota para todos los autónomos y nos hubiéramos evitado cuatro modificaciones, la última ayer a las 23.30", critica. Ve barreras en la concesión de la prestación por cese de negocio, porque hay que justificar unas pérdidas del 75%, que piden bajen al 30%.

En el caso de UPTA Aragón consideran que con que bajar al 50% se podría llegar a un mayor número de autónomos. Las pérdidas se van a registrar respecto a marzo, por lo que recomienda presentarlo en abril. Reconoce que se están haciendo "medidas paliativas" y está pendiente de leer la "letra pequeña" del último decreto que incluye microcréditos y la moratoria de alquileres de locales y oficinas. "Lo que más nos ocupa es la prestación por cese de actividad", que cree debía de ser más flexible para que más autónomos se pudieran beneficiar más. Se están viendo dificultades para probar la disminución de ingresos.

Plantea también un "bono vacuna" en forma de ingresos directos para autónomos como se ha planteado en países como Estados Unidos.