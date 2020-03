Correos tiene siete casos de coronavirus y unos 80 carteros en cuarentena en Aragón

La plantilla de Correos en Aragón ha sumado este viernes un séptimo caso de coronavirus, este último considerado "asimilado" ya que con las restricciones a los test de prueba no se le ha practicado todavía al empleado, según han informado desde CC.OO. El empleado trabajaba en el centro de Anselmo Clavé de Zaragoza (junto a la antigua estación de El Portillo) por lo que los sindicatos han pedido que se ponga en cuarentena a la veintena de compañeros. "La empresa tiene que entender que lo primero es la salud. Los trabajadores han estado a menos de dos metros de esta persona", apunta Susana Lamarca, portavoz del sindicato, sobre las medidas de seguridad.

En la comunidad, Correos emplea a 1.400 trabajadores, de los que unos 130 han sido puestos en cuarentena durante el estado de alarma y ahora quedarían 80 en sus casas. En España hay más de 2.000 trabajadores en cuarentena y 600 positivos, según los sindicatos. El operador postal tiene restringidos sus servicios al correo universal, con una reducción anunciada del 50%, aunque los trabajadores también denuncian incumplimientos.

"Un cartero pasa tres o cuatro horas en la calle"

Las oficinas que se ven afectadas se desinfectan y los puestos vacíos se cubren con otros empleados, explica Lamarca sobre el protocolo, que se ha modificado varias veces. Denuncia que las mascarillas que se anunciaron esta semana van llegando "con cuentagotas" y los trabajadores no han tenido ni guantes ni geles individuales estos días salvo los propios. En una nota conjunta con UGT a nivel nacional enumera los incumplimientos en materia de protección de los trabajadores en varias ciudades y critican que está "anteponiendo el negocio a la salud de los trabajadores y de la ciudadanía". En este sentido, recuerda que "un cartero pasa tres o cuatro horas en la calle y han pasado diez días sin mascarillas. Si las llevaban era porque eran suyas", lamenta y considera una "irresponsabilidad" que no se asegure su protección.

Hasta ahora los casos en Zaragoza se han registrado en la oficina de Fernando el Católico, a la que ya ha vuelto la veintena de empleados que fueron puestos en cuarentena. También ha habido trabajadores de baja en el caso en las oficinas de los barrios de Las Fuentes (C/ Florentino Ballesteros) y La Jota (C/ José Oto) y en la del municipio de Utebo. En Huesca, se ha registrado uno en Barbastro y otro en Castejón de Sos. No ha habido ningún afectado en Teruel.

Renovación de contratos temporales

Desde CC. OO. y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos, han denunciado otras irregularidades en la compañía a nivel nacional. Han acusado al presidente de Correos de incumplir la legalidad en la renovación de 7.284 contratos temporales en toda España que anunció el día anterior la compañía. Ambas centrales han afirmado este viernes que ellos forzaron a la compañía pública "a renovar estos contratos temporales que había declarado en extinción".

Ambas organizaciones sindicales acusan al presidente de Correos, José Manuel Serrano de mentir, por segunda vez, al anunciar que el procedimiento de renovación fue aprobado por los sindicatos. El desacuerdo sindical se produjo en el marco de una reunión convocada precipitadamente fuera del marco normativo vigente. UGT y CCOO estudiarán medidas legales.

Desde ambos se ha advertido de que "en caso de no haberse renovado, habría aumentado el nivel de exposición al contagio por coronavirus del resto de la plantilla". Advierten sobre el uso abusivo de estos trabajadores temporales para cubrir otras actividades que vayan más allá de la esencial, o la aplicación de condiciones de prevención y seguridad distintas a las del resto de la plantilla fija.

Los dos sindicatos han vuelto a denunciar la situación de miles de trabajadores que desarrollan su actividad sin los equipos de prevención necesarios con centenares obligados a volver al trabajo sin concluir su período de cuarentena.

Han asegurado que en España hay centros de trabajo en los que la empresa ha incumplido las cuarentenas, obligando a sus plantillas a incorporarse a sus puestos y al reparto de cartas y paquetes, y muchos otros en los que se ha tenido que parar la actividad porque multitud de trabajadores no cuentan a día de hoy con los medios de protección necesarios con el consiguiente riesgo para su salud y la de la ciudadanía.

Han señalado que, de no haber renovado los contratos, la curva de contagios en la compañía, ya de por sí muy alta, se hubiera disparado al no poder rotar el resto de la plantilla y al aumentar, en consecuencia, su alto riesgo de contagio de una plantilla en contacto permanente con decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas.

CC. OO- y UGT denuncian que en Madrid, Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, Sevilla, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Badajoz, SC de Tenerife, Salamanca, Segovia, Asturias o Palencia, entre otras, se han producido casos de centros de trabajo en los que la empresa ha incumplido las cuarentenas.

Última hora sobre el coronavirus.

